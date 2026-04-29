“인생샷 남겨요”…ACC 하늘마당, 어린이날 연휴 임시 개방
5월 1~5일 5일간
문화체육관광부 국립아시아문화전당(ACC)은 어린이날 연휴를 맞아 시민과 관광객들이 도심 속 열린 휴식 공간을 즐길 수 있도록 오는 5월 1~5일 ‘하늘마당’을 임시 개방한다고 29일 밝혔다.
하늘마당 임시 개방은 가정의 달 5월과 어린이날 연휴 기간을 맞아 가족 단위 방문객들에게 특별한 추억과 여유로운 쉼터를 제공하기 위해 마련됐다. 하늘마당은 어린이날 연휴가 끝난 뒤 다시 잔디 생육 보호 기간을 가진 후 5월 20일부터 전면 개방된다.
하늘과 맞닿은 ACC의 정원인 ‘하늘마당’은 4587.6㎡ 규모로 천연 잔디가 깔려 있는 열린 공간이다. 도심 전경을 한눈에 조망할 수 있는 탁 트인 공간으로, 넓은 잔디광장과 산책 공간을 갖추고 있어 시민들에게 큰 사랑을 받고 있다.
특히 젊은이들 사이에 다양한 문화 행사를 즐길 수 있는 휴식 공간이자 인생 사진을 남길 수 있는 명소로 입소문이 나며 매년 많은 사람들이 즐겨 찾는 장소이기도 하다.
이번 임시 개방 기간 방문객들은 자유롭게 하늘마당을 이용하며 휴식, 산책, 사진 촬영 등 다양한 야외 활동을 할 수 있다. 어린이를 동반한 가족 방문객에게는 안전하고 쾌적한 도심 나들이 공간이 될 것으로 ACC는 기대하고 있다.
김상욱 ACC 전당장은 “어린이날 연휴를 맞아 많은 시민과 관광객들이 ‘하늘마당’에서 소중한 시간을 보내길 바란다”면서 “ACC는 앞으로도 시민과 함께하는 열린 문화공간으로서 다양한 프로그램 및 편의 제공에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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