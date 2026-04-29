미 건국 250주년 기념 여권에 ‘트럼프’ 대통령 얼굴이?
미국에서 도널드 트럼프 대통령의 얼굴과 서명이 들어간 특별 한정판 여권이 발급될 예정이다. 미국 건국 250주년을 기념하는 차원에서 추진되는 이번 여권 발행은 국가 공식 신분증에 현직 대통령의 얼굴을 새기는 이례적인 조치로 평가받고 있다.
뉴욕타임스(NYT) 등 미 언론에 따르면 미국 국무부는 오는 7월부터 표지 안쪽에 트럼프 대통령의 얼굴이 들어간 여권을 한정 수량 발급한다고 28일(현지시간) 밝혔다.
여권 앞쪽 내부에는 근엄한 표정을 지은 트럼프 대통령의 초상과 함께 그 아래 금색으로 인쇄된 서명이 들어간다. 배경에는 미국 독립선언문이 새겨지며, 뒷면 덮개에는 1777년 성조기에 그려진 13개 별 사이에 ‘250’이라는 숫자가 중앙에 배치된다.
발급은 재고가 소진될 때까지 진행되며 구체적인 제작 물량은 공개되지 않았다. 한정판 여권을 발급받는 데 드는 추가 비용은 없다. 이 여권은 워싱턴DC 여권사무국에서 직접 신청하는 경우에만 받을 수 있으며, 온라인이나 다른 사무국을 통해 신청하면 기존 디자인의 여권이 발급된다.
올리비아 웨일스 백악관 대변인은 “애국적인 여권 디자인을 통해 미국 국민이 건국 250주년 축하에 참여할 수 있는 멋진 기회가 생겼다”고 밝혔다.
트럼프 행정부 출범 이후 미국 내 여러 기관에서는 경쟁적으로 트럼프 대통령의 이름과 이미지를 공공 상징물이나 제도에 차용하고 있다.
워싱턴DC의 대표적 공연장인 케네디센터는 ‘트럼프 케네디 센터’로 이름이 바뀌었고, 연방정부의 어린이 저축 프로그램은 ‘트럼프 계좌’로 명명됐다. 100만 달러(약 15억원)를 내면 영주권을 부여하는 ‘트럼프 골드카드’도 도입됐다.
또한 미 재무부는 건국 250주년을 기념해 신규 발행 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 확정 지었다. 현직 대통령의 서명이 달러에 들어가는 것은 미국 건국 이후 역사상 처음 있는 일이다. 트럼프 행정부는 이 밖에도 건국 250주년을 맞아 백악관 UFC 경기와 워싱턴DC 자동차 경주 대회 등 다채로운 행사를 준비하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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