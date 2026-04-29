인천시티투어, 5월 가정의 달 맞아 특별 프로모션

가정의 달 특집 프로모션 포스터. 인천관광공사 제공

이번 프로모션은 황금연휴와 나들이 시즌이 맞물리는 5월 이용객들이 합리적인 가격으로 인천의 주요 관광 명소를 편리하게 즐길 수 있도록 3가지 테마로 구성되었다.

5월 1일부터 31일까지 한 달간 진행되는 ‘가정의 달 특집 프로모션’은 자녀 또는 부모님과 동반 탑승하는 이용객 전원에게 순환형 노선 50% 할인 혜택을 제공한다. 또 여행의 즐거움을 더하기 위해 해당 기간 탑승하는 모든 어린이 이용객에게는 소정의 기념품을 증정한다.

스승의 날을 기념해서는 교육 현장에 종사하는 교직원을 대상으로 5월 15일부터 17일까지 3일간 프로모션을 운영한다. 대상은 어린이집·유치원 및 초·중·고등학교 교직원 대상이며 해당 기간 내 방문 시 순환형 노선 50% 할인을 받을 수 있다.

이번 프로모션을 통해 제공되는 모든 기념품은 송도국제도시에 있는 ‘인천관광종합안내소’에서 받을 수 있다. 준비된 수량 소진 시까지 선착순으로 지급될 예정이다.

김태현 공사 관광산업실장은 “가정의 달을 맞아 가족과 함께하는 특별한 여행 경험을 제공하고 교직원과 재방문 고객에게 실질적인 혜택을 드리고자 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 다양한 대상을 만족시킬 수 있는 관광 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.