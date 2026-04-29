포항시, 범죄예방형 ‘안전특화거리’ 조성…야간 보행환경 개선
경북 포항시가 범죄 예방과 시민 보행 안전 강화를 위한 ‘안전특화거리’를 조성해 주민들의 호응을 얻고 있다.
포항시는 남구 구룡포읍, 해도동과 북구 흥해읍 일원을 대상으로 추진한 안전특화거리 조성 사업을 마무리했다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 구도심과 빈집 밀집 지역의 범죄 발생률을 낮추고, 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 보행환경을 조성하기 위해 추진됐다.
안전특화거리에는 태양광 조명, 도로표지병, CCTV, 벽화 등 다양한 안전시설을 설치했다. 특히 야간과 새벽 시간대에도 시인성을 확보할 수 있도록 조도를 개선하고, 골목길과 통학로 중심으로 안전 인프라를 집중 배치했다.
구룡포초등학교 일원은 노후 주택과 부족한 조명으로 안전 우려가 제기되던 지역으로, 이번 사업을 통해 태양광 조명과 도로표지병이 확충됐다. 또 ‘막다른 주거지역’ 안내판, 어린이안심정류소, 학교 펜스 등을 도입해 아동 보호와 보행 환경을 동시에 강화했다.
해도강변삼거리와 흥해 북구보건소에서 흥해초등학교 인근 주거 밀집 지역에도 도로표지병, 조명형 건물번호판, 태양광 조명, 바닥 도막 등을 설치해 거리의 조도와 시인성을 높였다. 이 외에도 담장 정비, 반사경 설치, 광고물 부착 방지 시트 등을 통해 밝고 쾌적한 보행환경을 조성했다.
시는 이번 사업이 주민 생활과 밀접한 골목길과 통학로 중심으로 추진되면서 지역 주민들의 체감도가 높은 것으로 보고 있다. 실제로 인근 주민들은 야간 보행 안전과 거리 미관 개선에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있다.
장상길 포항시장 권한대행은 “주민이 일상에서 체감할 수 있는 안전특화거리 조성은 물론 지역 여건에 맞는 맞춤형 안전 환경 개선사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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