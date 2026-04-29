경기도, 수주 기회 확대 등 지역건설 활성화 대책 추진
경기도가 수의계약 확대와 인센티브 제공 등을 통해 지역 건설사의 수주 기회를 넓히는 종합 대책을 시행한다.
경기도는 지역 건설업체의 참여를 확대하고 산업 전반의 경쟁력을 높이기 위한 ‘지역건설산업 활성화 시책’을 마련해 추진에 들어갔다고 29일 밝혔다.
이번 대책의 핵심은 공공과 민간 발주 전반에서 지역 업체의 참여 비중을 높이고, 소규모 사업자부터 대형 프로젝트까지 단계별 지원 체계를 구축하는 데 있다.
우선 공공부문에서는 추정가격 1억원 이하의 설계 및 감리 용역 발주 시 수의계약 제도를 적극 활용한다.
이를 통해 도내 소규모 건축사사무소에도 공공 일감을 배분해 안정적인 성장 기반을 마련한다는 계획이다.
도는 해당 규모의 용역이 지역 소규모 업체들도 충분히 수행 가능한 수준이라고 보고, 실질적인 참여 기회를 확대하는 데 초점을 맞췄다.
대형 사업에서는 지역 상생을 유도하는 방식이 도입된다. 경기주택도시공사가 추진하는 민간참여 공공주택 건설사업에서 대형 민간건설사를 선정할 때 지역 건설사와의 협력 여부를 평가해 인센티브를 제공한다.
하도급 공사, 자재·장비 사용, 인력 고용 등에서 지역 업체와 지역 자원을 적극 활용할수록 유리하도록 설계됐다.
민간 발주 공사에 대해서도 지역업체 참여 확대를 위한 기반이 마련된다. 도는 올 하반기까지 ‘지역건설산업 활성화 상생·호혜 업무협약’을 체결하고, 대형 건설사와 지역 전문건설사 간 협력 체계를 구축하는 교류의 장을 운영할 계획이다. 이를 통해 민간 시장에서도 지역 업체의 수주 기회를 넓히겠다는 방침이다.
아울러 공공 건설공사에서 ‘관급자 설치 관급자재’ 사용은 줄이기로 했다. 기존에는 제한적으로 허용되던 방식이었으나, 이를 더욱 지양함으로써 건설사가 직접 자재를 구매하도록 유도한다.
도는 이 같은 변화가 지역 자재업체와 장비업체의 동반 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.
이은철 도 건설안전기술과장은 “대형건설사와 지역건설사, 관련 협회 간 유기적인 협력 체계를 구축해 상생 기반을 강화하고 지속 가능한 발전 방안을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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