충남도, 4개 시군에 ‘기후위기 안심마을’ 추가 조성
충남도는 마을 공용시설을 개선하는 기후위기 안심마을 조성사업을 올해 4개 시군에서 추가 시행하기로 했다.
도는 29일 공주시, 당진시, 태안군, 한국서부발전, 에스피삼화 등과 ‘지역사회와의 탄소중립 동행을 위한 기후위기 안심마을 조성 사업’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
기후위기 안심마을은 마을회관과 경로당 등 마을 공용시설을 폭염이나 혹한 등에도 안심하고 이용할 수 있도록 개선하는 사업이다.
주요 사업으로는 건물 내부 온도를 낮추는 옥상 쿨루프 시공, 에너지 효율을 높이는 노후 보일러 교체 및 배관 청소, 고효율 LED 조명 설치, 창호 단열 개선 등이다.
도는 원활한 사업 추진을 위해 행·재정적 지원을 하고, 공주 등 4개 시군은 대상지 선정, 주민 교육 및 유지 관리 등 사업 추진을 주관한다.
서부발전은 사업 추진 재원을 지원하고 에너지 효율을 위한 기술 자문을 실시하며, 에스피삼화는 차열 페인트 등 기후위기 대응 특화 제품과 시공 기술을 지원한다.
도 관계자는 “그동안 기후위기 안심마을 336곳을 조성해 에너지 비용 절감 효과를 거둬왔다”며 “내년 사업에는 벽지와 창호, 에어컨 등 다양한 분야의 기업들과도 협력 폭을 넓혀 나아갈 계획”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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