4060 절반 이상 “강아지 동반 식당에 거부감 느낀다”
엠브레인 조사…시민 84% “제도 개선 필요”
지난달부터 ‘반려동물 동반 출입 음식점’ 제도가 시작됐지만 40~60대의 절반 이상은 여전히 ‘반려동물 동반 외식 문화’에 거부감을 느끼고 있다는 설문조사 결과가 나왔다.
29일 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 최근 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, ‘반려동물 동반 외식 문화에 사회적으로는 동의하지만 개인적으로는 선호하지 않는다’고 답한 비율이 40대는 50.5%, 50대와 60대는 각각 54.5%, 61.5%를 기록했다.
반면 20대와 30대는 그 비율이 각각 38.5%, 35.5%에 불과했다.
반려동물 동반 식당에서 겪는 불편이 무엇인지 묻는 문항에서는 ‘털 등이 음식에 들어갈까 우려된 경험’(32.3%·이하 중복응답)을 꼽은 응답자가 가장 많았다. 이어 ‘보호자의 통제 미흡으로 불쾌했던 경험’(30.1%), ‘짖음·소음이 시끄러웠던 경험’(28.7%) 순이었다.
불편을 호소하는 목소리도 있고 관련 제도의 허술함을 지적하는 주장도 많지만 상당수 응답자는 해당 제도가 우리 사회에 안착할 것으로 내다봤다. 응답자의 61.7%는 동반 외식 문화가 더욱 퍼질 것으로 전망했고, ‘펫티켓’만 잘 지켜진다면 거부감이 없다(58.9%)거나, 위생 관리가 철저하다면 수용 가능하다(50.5%)는 의견도 절반이 넘는 것으로 집계됐다.
식품의약품안전처에 따르면 28일 기준 전국 반려동물 동반 출입 음식점은 1821곳으로, 이는 제도 시행 첫 주인 지난달 6일(287곳)과 비교해 약 6배나 증가한 수치다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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