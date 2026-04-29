4060 절반 이상 “강아지 동반 식당에 거부감 느낀다”

엠브레인 조사…시민 84% “제도 개선 필요”

비율이 40대는 50.5%, 50대와 60대는 각각 54.5%, 61.5%를 기록했다.

해당 제도가 우리 사회에 안착할 것으로 내다봤다.

응답자의 61.7%는 동반 외식 문화가 더욱 퍼질 것으로 전망했고, ‘펫티켓’

만 잘 지켜진다면 거부감이 없다(58.9%)거나, 위생 관리가 철저하다면 수용 가능하다(50.5%)는 의견도 절반이 넘는 것으로 집계됐다.