롯데월드, 서울국제정원박람회서 ‘꿈의 루프’ 정원 공개
롯데월드가 다음달 1일부터 10월 27일까지 서울 성수동 서울숲에서 열리는 ‘2026 서울국제정원박람회’에 참가해 ‘꿈의 루프’ 정원을 선보인다고 29일 밝혔다.
롯데월드의 ‘꿈의 루프’ 정원은 ‘상상이 현실이 되는 테마파크’를 콘셉트로 조성됐다. 롯데월드 어드벤처의 어트랙션 ‘아트란티스’와 ‘후렌치레볼루션’ 등을 형상화한 루프 모양의 구조물과 산책로를 설치해 정원 속에 자연스럽게 테마파크를 녹여냈다. 또 롯데월드의 대표 캐릭터 ‘로티’ ‘로리’ 포토존도 마련해 특색을 살렸다.
계절에 따라 변하는 ‘사계절 정원’이라는 점도 특징이다. 봄·여름에 개화하는 함박꽃나무, 원평소국, 에키네시아부터 가을에 결실을 맺는 산사나무, 상수리나무 등 다양한 교관목과 초화류 및 지피식물을 식재해 매 계절마다 방문객들에게 다른 풍경을 선사한다.
정원 공개를 기념해 이벤트도 진행한다. 롯데월드 ‘꿈의 루프’ 정원에 방문한 뒤 SNS에 인증샷을 필수 해시태그와 함께 업로드하면 추첨을 통해 소정의 상품을 제공한다. 이벤트 기간은 5월 1일부터 5월 17일까지다. 자세한 내용은 롯데월드 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
앞서 롯데월드는 2021년 테마파크 업계 최초로 ESG 경영을 선포하고 ‘그린 월드’ 환경 비전 아래 기후변화 대응 및 자원 관리 등 다양한 활동을 추진해왔다. 2025년에는 활동의 성과를 인정받아 ‘글로벌 스탠더드 경영 어워즈’에서 그린경영 부문 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다.
이해열 롯데월드 마케팅부문장은 “테마파크 공간을 넘어 도심 속 숲에서도 방문객들에게 ‘즐거운 쉼’을 선사하게 돼 기쁘다”며 “2026 서울국제정원박람회에서 최초로 선보이는 롯데월드의 정원에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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