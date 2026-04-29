‘BTS 공연 방한객 오래 머물고 많이 소비’… 문체부, 분석 결과 발표
방탄소년단(BTS) 공연 관람 방한객이 일반 방한객보다 더 오래 머물고, 더 많이 소비한 것으로 나타났다.
문화체육관광부는 한국문화관광연구원, 한국관광공사와 함께 대형 한류 공연이 방한객 유입과 체류, 소비 등으로 이어지는지 파악하기 위해 BTS 광화문·고양 공연 관람객을 대상으로 현장 조사를 하고 통신과 카드데이터를 분석한 결과 이같이 나타났다고 29일 밝혔다.
BTS 공연 방한객, 평균 7.4일 체류·291만 원 소비
먼저 문광연이 지난달 21일 광화문 공연과 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 공연 관람객을 대상으로 현장에서 설문 조사한 결과, 광화문 공연을 방문한 외국인은 약 8.7일을 머물며 353만 원을 소비해 일반 방한객 대비 체류일 수는 많고, 지출액은 월등히 높게 나타났다. 고양 공연을 방문한 외국인은 공연 전후로 ‘BTS 더 시티 서울 프로그램’이 열리는 용산·명동·동대문디자인플라자(DDP), 국립현대미술관 등을 연계 방문하면서 평균 7.4일 체류하고, 291만 원을 소비했다. 이처럼 방한객은 ‘공연 당일’ 관람을 넘어 공연 개최 지역과 인근 지역을 연계 방문하면서 방한 관광 동선을 확장시켰다.
BTS 공연 당일 지역 외국인 방문객·카드소비액 폭증
관광공사는 BTS 고양 공연장 인근 일산서구 대화동 일대 통신·카드데이터를 지난해 같은 기간과 비교·분석했다. 그 결과 전년 같은 기간 대비 BTS 공연일(총 3일)의 외국인 방문객 수가 35배, 소비액이 38배 폭증하면서 마을 경제에 큰 활력을 불어 넣은 것으로 나타났다.
‘국가관광전략회의’ 후속 조치로 ‘K컬처’ 연계 방한 관광 촉진
정부는 지난 2월 25일 열린 ‘제11차 국가관광전략회의’를 통해 세계의 이목이 집중된 ‘K컬처’를 활용한 한국관광 홍보에 박차를 가하고, 지역에서도 즐기는 ‘K컬처’로 지역관광을 대도약시키겠다고 발표했다. 후속 조치로 문체부와 한국방문의해위원회는 BTS 부산 공연(6월 12~13일)과 연계한 환영 주간(6월 1~15일)을 펼쳐 ‘K컬처’ 연계 지역 방문 촉진에 나선다. 아울러 지역의 K팝 콘서트(4건) 개최를 비롯해 콘서트와 연계한 ‘K컬처’ 체험 전시를 지원(2곳)하고, ‘K드라마’ 및 뮤직비디오 촬영지와 연계한 한류관광 대표 코스를 지속 발굴할 예정이다.
강정원 문체부 관광정책실장은 “BTS 광화문·고양 공연 분석을 통해 대형 한류 공연의 지역 방문 효과를 확인할 수 있었다”며 “음악, 영화, 드라마, 게임 등 ‘K컬처’ 경험 자체가 목적이 되는 외래객의 지역 방문이 체류형 관광으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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