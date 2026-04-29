‘BETTER里’ 14개 관광기업, 지역 소멸 막는다
관광공사, ‘배터리’ 김제·강진과 업무협약 체결… 인구감소지역 체류형 아이디어 실증 돌입
한국관광공사는 28일 관광공사 서울센터에서 전북 김제시, 전남 강진군과 인구감소지역 관광인구 충전 사업 ‘BETTER里(배터리)’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 배터리는 관광기업의 참신한 아이디어를 인구감소지역에 접목해 지역 경제에 활력을 불어넣는 사업이다.
올해 김제시와 강진군에서 혁신적인 아이디어를 펼칠 참여기업을 모집했다. 총 61개사가 응모해 4.4대 1의 경쟁률을 기록한 가운데 각 7개사씩 14개사가 최종 선발됐다. 관광공사는 첫해에 선정기업에 각 5000만 원의 사업화 자금을 지원하고, 전문 창업보육기관의 컨설팅과 홍보마케팅을 함께 제공한다. 지자체는 2년차부터 후속 사업을 주도한다.
김제시에서는 드넓은 지평선과 전통문화를 바탕으로 지역 매력을 극대화할 기업들이 참여한다. ‘다리메이커’는 죽산지역의 역사 관광자원과 연계한 가족단위 워케이션을 운영하고 ‘기르’는 재한 외국인 커뮤니티를 기반으로 야간 특화 콘텐츠와 결합한 1박 체류 프로젝트를 진행한다. ‘문카데미’는 러닝과 로컬 스포츠 관광을 결합해 지역 맞춤형 런스테이 서비스를 운영한다.
강진군에서는 풍부한 역사·문화 자원과 자연환경의 강점을 살린 기업들이 현장 실증에 나선다. ‘삼이일심’은 발달장애 아동 돌봄과 관광을 결합한 복지·관광 융합 프로그램을, ‘노매드헐’은 여성 여행자를 대상으로 지역주민 교류형 농촌·예술 체험관광을 선보인다. ‘구텐베르크’는 정약용 유배지에서 18일간 체류하며 전자 도서를 출간하는 체류형 출판 숙박시설 ‘다산서옥’을 운영한다.
김관미 관광공사 관광기업지원실장은 “관광기업의 참신한 아이디어가 강진과 김제에 뿌리내려 실질적인 변화를 만들어내는 것이 올해 배터리 사업의 핵심 목표”라며 “참여기업과 지역 주민 모두에게 긍정적인 성과가 돌아갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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