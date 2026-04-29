‘임태희 미래교육캠프’ 재선 도전 나서다
임태희 경기도교육감이 28일 선거 캠프의 이름을 ‘임태희 미래교육캠프’라고 내걸고 재선 도전에 나섰다.
이날 임태희 교육감은 경기도선거관리위원회를 방문해 예비후보 등록을 마치고 재선 도전을 공식화한 것이다.
임 교육감은 이날 출마선언문을 통해 “이제 경기도교육감직을 잠시 내려놓고, 다시 한번 경기도교육감 선거에 나서고자 한다”면서 전날 기자간담회에서 밝힌 재선 출마 결심 배경을 다시 한 번 공식 선언했다.
그는 “모든 교육과 정책의 최우선 목표를 우리 학생들의 미래 준비에 두겠다”면서 “교육 현장이 정당이나 정치적 견해에 휘둘리지 않도록, 교육의 정치적 중립성을 굳건히 지켜나가겠다”고 말했다.
이어 특히 “대입 개혁을 완성하겠다”며 “정답만 좇는 기계가 아닌, ‘스스로 생각하고 자신만의 길을 만들어 가는 학생’으로 길러내겠다”고 약속했다.
그러면서 임 교육감은 “우리 학생들의 내일을 진심으로 고민했던 ‘미래교육감 임태희’로 남을 수 있도록, 최선을 다하겠다”며 “경기도, 더 나아가 대한민국의 교육이 바뀌는 그 길에서 다시 뵙길 소망한다”고 마무리 했다.
전날 임 교육감은 임기 중 가장 대표적인 성과로 인공지능(AI) 기반 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’, AI 서·논술형 평가 시스템 도입 등 AI 기술을 교육에 적극적으로 도입한 것을 내세운 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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