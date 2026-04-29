베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 “2026~2027년 대형 시장 붕괴가 올 수 있다”고 경고했다. 그는 그러면서 거대한 폭락 속에서도 싼 가격에 자산을 산다면 부자가 될 기회가 올 것이라고 조언했다.
기요사키는 28일(현지 시간) 자신의 X(옛 트위터)를 통해 “다가오는 이번 폭락은 어쩌면 또 다른 대공황(Great Depression)이 될 수도 있다”며 투자자들에게 대비를 촉구했다.
그는 “당신은 완전히 망할 것인가, 아니면 운 좋게 기회를 잡을 것인가”라며 위기 속 자산 매입의 중요성을 강조했다.
그는 “1987년, 2000년, 2008년, 2015년, 2019년, 2022년의 시장 붕괴 때마다 나는 더 가난해진 것이 아니라 더 부자가 됐다”면서 “다가올 2026~2027년의 거대한 폭락에서도 나는 더 부자가 될 계획이다. 같은 일이 당신에게도 일어나길 바란다”고 적었다.
기요사키는 경기 침체와 불황, 공황 국면에서는 우량 자산이 할인된 가격에 시장에 나온다고 강조했다. 그는 “폭락과 불황 속에서는 훌륭한 자산들이 세일에 들어간다”며 “세일 중인 자산을 매수해 더 부자가 되라”고 조언했다.
기요사키는 그동안 반복적으로 글로벌 금융위기 가능성을 경고해왔다. 그는 금, 은, 비트코인 등 실물 및 대체 자산을 선호하는 대표적인 투자자로 알려져 있으며, 최근에도 향후 금융위기 이후 금값이 온스당 3만5000달러, 비트코인이 75만달러(약 11억550만원)까지 오를 수 있다고 전망했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“2026~2027년 거대 시장 붕괴 온다” 기요사키의 경고
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