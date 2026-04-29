K-방산 ‘다 차린 밥상에…’ 일본 “중고 무기 팝니다”

사진은 기사와 무관합니다. 한화시스템 전투체계가 탑재된 필리핀 최신예 호위함 호세리잘함 모습. 국민일보DB

글로벌 시장에서 성능과 납기 등 경쟁력을 인정받아온 한국에 비해

제한적일 것이라는 분석도 있다.