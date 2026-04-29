일본 유조선 1척이 이란 당국의 허가를 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 이란 국영 프레스TV가 28일(현지시간) 보도했다. 이 선박이 이란측에 ‘통행료’를 지불했는지 여부는 아직 전해지지 않았다.
보도에 따르면 일본 회사가 소유한 파나마 선적 초대형원유운반선(VLCC) 이데미츠 마루호가 200만 배럴의 원유를 싣고 이날 오전 걸프해역(페르시아만)에서 출발해 호르무즈 해협을 빠져나왔다.
프레스TV는 이 유조선이 이란 당국의 허가를 받았다면서도 이른바 ‘통행료’를 냈는지는 전하지 않았다.
일본 정유사 이데미츠 코산의 자회사가 운용하는 이 유조선은 지난달 초 사우디아라비아 주아이마 터미널에서 원유를 선적한 뒤 걸프해역에 정박했다가 현지시간으로 27일 오후 늦게 항해를 시작했다.
선박 추적 사이트를 보면 이 배는 이란 당국이 공지한 ‘안전 항로’인 게슘섬과 라라크섬에 근접한 항로로 운항했으며 한국시간으로 28일 오후 11시40분 현재 오만만을 항해 중이다.
일본과 관련된 선박은 이달 초 3척이 호르무즈 해협을 통과했으나 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었고 유조선은 이번이 처음이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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원유 실은 日 유조선 호르무즈 해협 통과… ‘통행료’는?
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