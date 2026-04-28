트럼프 “이란, ‘붕괴 상태’라 알려와”… 외신 “출처 불분명”
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 트루스소셜에 “이란이 방금 우리에게 자신들이 ‘붕괴 상태’에 있다고 알려왔다”는 글을 올렸다.
트럼프 대통령은 “그들은 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 열어달라고 요구하고 있다”며 “동시에 자신들의 지도부 상황을 정리하려 하고 있다”고 덧붙였다. 이 말 뒤에는 괄호를 달아 “내 생각에 그들은 할 수 있을 것!”이라고 적었다.
로이터통신은 “트럼프의 소셜미디어 게시물만으로는 이란이 어떤 방식으로 이런 메시지를 전달했는지는 명확하지 않다”며 “이란 측의 즉각적인 반응도 나오지 않았다”고 설명했다.
백악관도 이 게시물과 관련한 논평 요청에 응하지 않았다고 통신은 전했다.
악시오스도 “트럼프의 발언이 무엇에 근거한 것인지 불분명하다”며 “이란은 호르무즈 해협 재개방 의사를 공식적으로 확인하지 않았다”고 해설했다.
이어 “트럼프의 이러한 주장은 이란이 해협을 먼저 개방하고 봉쇄를 해제하는 대신 핵 협상은 후속 단계로 미루자는 제안을 내놓은 지 며칠 만에 나온 것”이라고 설명했다.
앞서 미 정부 관계자는 트럼프 대통령이 두 달간 이어진 전쟁을 해결하기 위한 이란의 최근 제안에 불만을 갖고 있다고 로이터에 말했다.
트럼프 대통령은 전날 국가안보팀과 이란 측 제안을 논의했다. 소식통들은 아직 어떤 결정도 내려지지 않았다고 언론에 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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