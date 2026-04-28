일본 선박, 또 호르무즈 해협 통과… “신뢰 회복 신호”
일본 국적 유조선이 28일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과한 것으로 전해졌다.
CNN방송은 최근 며칠 사이 극도로 혼잡해진 이 해협을 통과한 몇 안 되는 선박 중 하나라고 설명했다.
일본 선박들은 이달 초에도 봉쇄 상태인 해협을 잇따라 통과해 이란으로부터 특혜를 받는다는 인상을 줬다.
선박 추적업체 마린트래픽은 엑스(X)에 “일본 정유업체 이데미쓰 고산이 소유한 초대형 원유운반선(VLCC) 한 척이 호르무즈 해협을 성공적으로 통과했다”고 밝혔다.
이 선박은 ‘이데미쓰 마루’로 원유 200만 배럴을 싣고 있었다고 한다. 지난 2월 말부터 사우디아라비아에 머물러 있다가 지난 17일 현지 라스타누라 정박지를 출발했다. 이데미쓰 고산은 도쿄에 본사를 둔 석유회사다.
이란 반관영 타스님 통신은 “이란과의 조율 아래 해협을 통과했다”고 보도했다.
프랑스계 무역 분석업체 클레르(Kpler)의 수석 시장 분석가 유이 토리카타는 “일본 선주들은 역사적으로 지역 안보 위험에 대해 매우 신중한 태도를 보여왔다”며 “이번 항해는 절제된 수준의 신뢰 회복을 보여주는 주목할 만한 신호”라고 평가했다고 마린트래픽은 전했다.
호르무즈 해협은 여전히 마비 상태다. 이란은 비동맹 선박의 통항을 봉쇄하고 있다. 미국 측은 이란 항구에서 출항하는 선박을 차단하고 있다. 이로 인해 글로벌 에너지 가격이 급등하고 선원 수천명이 해협에 갇힌 상태라고 CNN은 설명했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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