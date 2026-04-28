일본 선박, 또 호르무즈 해협 통과… “신뢰 회복 신호”

지난달 16일(현지시간) 인도 구자라트주 문드라항에 액화석유가스(LPG) 운반선이 호르무즈 해협을 거쳐 입항하는 모습. 로이터연합뉴스

이 선박은 ‘이데미쓰 마루’로

원유 200만 배럴을 싣고 있었다고 한다.

17일 현지 라스타누라 정박지를 출발했다.

이로 인해 글로벌 에너지 가격이 급등하고 선원 수천명이 해협에 갇힌 상태라고 CNN은 설명했다.