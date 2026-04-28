트럼프 “이란, 붕괴상태 처해 있다고 방금 우리에게 통보”
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) “이란 측이 방금 우리에게 그들이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 통보해 왔다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이같이 적은 뒤 “그들은 지도부 상황 해결을 시도하면서(나는 그들이 할 수 있을 것이라고 믿는다) 우리가 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 개방해줄 것을 요청하고 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령이 언급한 이란의 ‘붕괴 상태’가 구체적으로 어떤 상황을 의미하는지, 이것이 이란의 공식적인 정부 채널로부터 통보받은 것인지 등은 확인되지 않았다.
트럼프 대통령의 이러한 언급은 이달 중순부터 자신의 지시로 호르무즈 해협 안팎에서 이란을 오가는 선박의 통항을 봉쇄한 것의 효과를 과시한 것으로 풀이된다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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