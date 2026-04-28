“5060 건강하자”…김원희·박현빈과 함께하는 ‘건강 동창회’
방송인 김원희와 가수 박현빈이 MBN 신규 주말 아침 건강 프로그램 ‘건강 동창회-괜찮아? 괜찮아!’(사진)로 시청자를 만난다.
학창 시절 향수를 자극하는 동창회 콘셉트로 지난 26일 첫 방송된 ‘건강 동창회-괜찮아? 괜찮아!’는 중년의 현실적인 건강 고민을 나누고 전문의의 맞춤 솔루션을 통해 건강한 노후를 도모하는 50·60세대 맞춤형 건강 프로그램이다. 매주 일요일 오전 7시30분에 방송돼 알찬 건강 정보를 전한다.
메인 MC로 나선 김원희는 “시청자 모두의 건강을 든든하게 챙기는 회장이 되겠다”고 각오를 전했다. 공동 MC로 분위기 메이커 역할을 맡은 박현빈은 “시청자들에게 진짜 도움이 되는 건강 정보를 전하겠다”고 포부를 밝혔다.
‘건강 동창회-괜찮아? 괜찮아!’는 기존 건강 프로그램의 틀을 깨고 동창회라는 차별화된 포맷을 도입했다. 초등학교부터 대학교까지 다양한 동창 그룹이 추억의 장소를 찾아 근황을 나누고 건강검진을 통해 건강 상태를 함께 점검한다. 건강 적신호가 켜진 동창생의 경우 관찰 캠으로 일상을 추적해 질병의 원인을 파헤친다. 전문의 3인의 날카로운 분석과 비법 전수가 곁들여진다.
매회 다루는 질환을 직접 경험하거나 극복한 연예인 게스트가 출연해 건강 토크를 함께한다. 제작진은 “‘건강 동창회’는 단순한 정보 프로그램이 아니라 50·60세대가 서로의 건강 고민을 공유하고 함께 해법을 찾아가는 공감형 건강 프로그램”이라며 “시청자들이 건강 정보를 바로 알고 실천할 수 있도록 돕는 믿을 수 있는 동반자가 될 것”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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