UAE, 다음 달 OPEC 탈퇴… 석유 카르텔 타격 예상
아랍에미리트(UAE) 에너지부는 다음 달 1일부로 석유수출국기구(OPEC)를 탈퇴한다고 28일(현지시간) 발표했다.
이는 세계 최대 산유국들 간 생산량을 조율해 온 카르텔에 큰 타격이 될 것으로 보인다고 미국 CNBC방송은 전망했다.
이번 발표는 같은 OPEC 회원국인 이란으로부터 수주 동안 미사일 및 드론 공격을 받은 이후 나왔다.
CNBC는 “이란 정부의 호르무즈 해협 봉쇄는 UAE의 석유 수출 능력을 심각하게 제한했다”며 “이는 국가 경제의 근간을 위협해 왔다”고 설명했다.
UAE는 지난 2월 기준 사우디아라비아와 이라크에 이어 OPEC 내 세 번째로 큰 산유국이다. 기구 설립 7년 뒤인 1967년 가입했다.
UAE는 명확한 탈퇴 이유를 밝히지 않았다. 에너지부는 이번 결정이 생산 정책 및 역량에 대한 종합적인 검토를 거쳐 국익에 따라 내려진 것이라고만 설명했다.
이들은 성명에서 “OPEC과 OPEC+ 연합의 노고에 다시 한번 감사를 표한다”며 “그들의 성공을 기원한다”고 밝혔다.
UAE는 OPEC 탈퇴를 통해 시장 역동성에 대응할 수 있는 더 많은 유연성을 확보하게 될 것이라고 덧붙였다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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