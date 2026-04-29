[관가뒷담] 부총리도 안 한 대국민 타운홀미팅 한 ‘4선’ 기획처 장관
사실상 장관이 주재한 적 없어 이례적
“기획처·재경부 간 미묘한 서열 정리” 목소리도
세종 관가가 박홍근 기획예산처 장관의 파격 행보에 술렁이고 있다. 28일 서울에서 ‘국민과 함께 만드는 나라살림’을 주제로 열린 대국민 타운홀 미팅이 발단이 됐다. 대국민 타운홀 미팅은 통상 이재명 대통령이 국정 철학을 공유하고 국민 의견을 청취할 때 직접 주재하던 행사다. 부총리나 일선 부처 장관이 주관한 적은 사실상 없다. 이를 두고 국회의원 ‘4선’ 출신의 자신감이 반영됐다는 평가가 나온다.
박 장관은 행사가 시작되자마자 자신감을 내비쳤다. 그는 “그동안 역대 정부에서 예산을 다루는 정부 부처의 장·차관, 담당 실·국장들이 국민을 공개적으로 만난 적이 한 번도 없다”고 말했다. “우리 처 단위에서 공개적으로 국민 목소리를 듣겠다고 해서 마련된 자리”라고도 했다. 한 정부 관계자는 장관이 대국민 타운홀 미팅을 하는 것을 처음 본다고 기억을 되짚었다.
박 장관의 광폭 행보는 일회성으로 그치지 않을 전망이다. 기획처는 이번 행사를 시작으로 오는 6월까지 두 차례 정도 대국민 타운홀 미팅을 추가로 계획하고 있는 것으로 전해졌다.
관가는 흥미 어린 시선을 보내고 있다. 경제 수장인 부총리도 시도한 적 없는 대국민 직접 소통에 기획예산처 장관이 먼저 나선 모양새가 됐기 때문이다. 박 장관의 파격 행보가 이어질수록 기획처와 재정경제부 두 부처 간의 미묘한 위상 변화나 서열 정리가 이뤄지는 것 아니냐는 목소리도 나온다.
다만 일각에선 투명하게 재정 정책을 펴겠다는 순수한 의지가 담겼을 뿐이라는 해석도 있다. 정치인 시절부터 소통을 즐기는 성향이었다는 점도 언급된다. 기획처 관계자는 “장관님이 정치인 출신이셔서 그런지 평소에도 직원들과 소통을 자주 하신다”며 “행사를 추가 기획 중인 것도 (장관님이) 국민 목소리를 많이 듣고자 하셔서 그런 이유도 있다”고 전했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사