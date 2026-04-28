인천 송도에 핵석 조각공원·핸드백 박물관 조성된다

유정복 인천시장이 28일 인천시청 접견실에서 열린 핵석 조각공원 및 핸드백박물관 조성 양해각서 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

체결식에는 유정복 인천시장과 김창곤

교수), 박은관 시몬느 회장, 이동만 블루코어PFV 대표 등이 참석했다.

이번 양해각서는 2년 전 송도국제도시 8공구 문화공원 내 핵석 조각공원과 핸드백 박물관을 조성하기로 합의한 이후 블루코어PFV가 개발사업시행자로 지정됨에 따라 각 당사자들의 역할, 운영 방안, 협의체 구성 합의, 향후 절차 등을 구체적으로 명시한 것이다.

시는 이번 양해각서 체결 이후 설계, 운영, 조각작품 이전 및 설치 비용 등을 구체적으로 논의하기 위한 협의체를 구성해 사업을 성공적으로 이끌 방침이다.