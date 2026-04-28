인천 송도에 핵석 조각공원·핸드백 박물관 조성된다
인천 송도국제도시 6·8공구 문화공원 부지에 예술적 가치와 산업적 전문성이 결합한 독창적인 문화 랜드마크가 들어선다.
인천시는 28일 인천시청 대접견실에서 ‘핵석 조각공원과 핸드백 박물관·핵석 전시관 조성’을 위한 양해각서를 체결했다.
체결식에는 유정복 인천시장과 김창곤 조각가(교수), 박은관 시몬느 회장, 이동만 블루코어PFV 대표 등이 참석했다.
이번 양해각서는 2년 전 송도국제도시 8공구 문화공원 내 핵석 조각공원과 핸드백 박물관을 조성하기로 합의한 이후 블루코어PFV가 개발사업시행자로 지정됨에 따라 각 당사자들의 역할, 운영 방안, 협의체 구성 합의, 향후 절차 등을 구체적으로 명시한 것이다.
핵석 조각공원은 김 조각가와 박 회장이 보유한 수만년의 세월을 견딘 화강암인 ‘핵석’으로 제작한 높이 4∼18m의 대형 조각 작품 50여점을 무상으로 기부해 조성된다. 핵석 전시관은 야외 조각공원에 전시된 핵석 작품 제작 과정의 의미, 미니어처 등을 설명하는 공간으로 조성돼 공원 이용객들에게 자연에 대한 교육과 체험의 기회를 제공하는 곳으로 탄생할 예정이다.
핵석은 오랜 시간 자연 속에서 형성된 화강암으로 독특한 형태와 질감을 지닌 자연 유산이자 예술적 가치가 높은 소재다. 대형 조각 작품군으로 조성되는 사례는 국내외에서도 드문 것으로 평가된다.
핸드백 박물관은 코치, 토리버치 등 전 세계 명품 핸드백 제조 시장 점유율 세계 1위 기업 시몬느가 축적해 온 다양한 아카이브와 컬렉션을 기반으로 16세기부터 현대에 이르기까지 핸드백의 역사와 디자인 변천, 제작 과정 등을 소개하는 전시공간으로 조성된다.
핸드백은 시대별 생활양식과 패션, 산업 발전을 보여주는 대표적인 문화 콘텐츠로 디자인과 소재, 제작기술의 변화 과정을 통해 다양한 이야기를 전달하는 매개체다.
핵석 전시관과 핸드백 박물관은 시몬느에서 건축비 전액을 부담한다. 박물관과 전시관을 건립한 후 시에 기부채납하면 별도 비영리 문화재단이 운영을 맡는다.
시는 이번 양해각서 체결 이후 설계, 운영, 조각작품 이전 및 설치 비용 등을 구체적으로 논의하기 위한 협의체를 구성해 사업을 성공적으로 이끌 방침이다. 공원 조성공사를 담당할 블루코어PFV는 조각가의 창작 의도와 시민 활용성을 최대화하는 방향으로 디자인하고 조명과 조경을 특화해 독창적 랜드마크로 만들 계획이다.
박 회장은 “이번 사업을 통해 시민들이 일상 속에서 예술을 가까이 접할 수 있는 문화공간이 조성되기를 기대한다”며 “핵석 조각공원과 핸드백 박물관이 송도를 대표하는 문화 명소로 자리잡을 수 있도록 작은 보탬이 되고자 한다”고 말했다.
유 시장은 “송도국제도시의 품격을 높일 수 있는 수준 높은 예술 작품의 유치와 더불어 시민들의 문화 공간을 확충할 수 있게 돼 매우 기쁘다”며 “본 사업이 송도를 넘어 대한민국을 대표하는 문화예술 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사