재단법인 청년재단이 고립과 은둔을 경험한 청년들이 다시 사회와 연결될 수 있도록 돕는 ‘2026 이음프로젝트’를 가동한다.
이번 프로젝트는 청년의 관계 회복을 돕는 ‘잘나가는 커뮤니티’, 맞춤형 일경험을 연계하는 ‘청년 온앤업’, 지원기관 종사자의 역량 강화를 위한 ‘임팩트 커뮤니티’ 등 세 가지 프로그램으로 운영된다.
‘잘나가는 커뮤니티’는 회복에서 사회복귀로 나아가는 과도기 단계의 청년 약 50명이 참여하는 프로그램이다. 청년 서포터즈가 직접 프로그램을 기획하고 운영하는 당사자 중심 구조로 진행된다.
올해는 서울시자원봉사센터와 협력해 월 1회 나무심기나 유기견 보호 등의 봉사활동을 전개한다.
재단은 이를 통해 청년들이 지원의 대상에서 나눔의 주체로 성장하도록 돕고, 봉사활동이 회복에 미치는 효과를 분석하는 연구도 병행할 예정이다.
직무교육과 일경험을 제공하는 ‘청년 온앤업’은 은둔 경험 청년들이 직접 설립한 ‘안무서운회사’와 협업해 맞춤형으로 진행된다.
사회적 경험이 부족한 청년들을 위해 진로탐색과 심리 회복을 돕는 커리어 웜업 과정을 거친 뒤 사회적 기업 등과 연계해 12주간 실무를 경험하는 스텝업 과정을 제공한다. 이를 위해 재단은 5월 중 참여 청년을 모집하고, 6월에는 일경험을 제공할 참여기관을 추가로 모집할 계획이다.
고립청년 지원기관 종사자들의 네트워크인 ‘임팩트 커뮤니티’는 현재 전국 51개 조직과 70명의 종사자가 참여하는 규모로 성장했다. 매월 정기모임과 특강을 통해 현장 사례와 노하우를 공유하며, 올해는 4개 학습공동체 그룹을 선정해 각 100만원의 지원금을 제공하는 등 종사자 간 상호 성장 체계를 한층 강화한다.
이와 함께 재단은 참여 청년들의 회복 경험을 나누는 ‘잘나가는 토크콘서트’ 개최 및 다양한 정책연구와 캠페인을 통해 고립 청년에 대한 포용적 문화 조성을 위한 사회적 인식 개선에도 나선다.
청년재단 이음사업팀은 “재단은 지난 2018년부터 관련 사업을 시작해 8년간 총 1303명의 고립·은둔 청년을 지원하며 전문성을 쌓아왔다”며 “올해는 그간의 성과를 사회와 공유하고 회복한 청년이 다시 다른 청년을 돕는 선순환 구조를 구축해 나가겠다”고 전했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
청년재단, 고립·은둔 청년 사회 복귀 돕는 ‘이음프로젝트’ 추진
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사