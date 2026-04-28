웹젠, 턴제 전략 인디게임 ‘메모리스’ 글로벌 정식 출시
웹젠이 블랙앵커가 개발한 턴제 전략 RPG 인디게임 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트’를 28일 스팀과 에픽게임즈 스토어에서 정식 출시했다.
‘메모리스’는 2023년 10월 얼리 액세스로 첫선을 보인 후 2년 이상의 시간 동안 선행 플레이 참가자들의 의견을 수렴해 게임성을 보완했다. 치밀한 전술 구성이 필요한 전략 RPG 본연의 재미를 추구한다.
세계관부터 전투, 육성 시스템 전반을 개편하고 출시 버전에서는 얼리 액세스 대비 3배 이상 분량이 확대된 메인 퀘스트와 전술적 활용이 가능한 4종의 신규 캐릭터를 선보인다.
플레이어는 독특한 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 세계관에서 빛을 잃은 ‘메모리스’를 수복하기 위한 모험을 떠난다.
가격은 스팀 기준 해외 19.99달러, 국내 21000원으로 책정됐다. 영어와 중국어, 프랑스어 등 8종의 언어를 지원한다. 2종의 출시 기념 이벤트도 준비돼있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사