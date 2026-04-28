“이자 6%·캐시백 3%”… 머스크, X로 금융 비즈니스

이달 중 ‘엑스 머니’ 공개 예정

결제·송금·저축 영역 확장하며 ‘슈퍼앱’ 전환 속도

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스

온라인 결제 서비스 ‘스트라이프’ 대신 X 머니를 활용해 ‘콘텐츠 생산·수익화·이익 분배’라는 일련의 과정을 하나의 플랫폼으로 통합하겠다는 구상이다.

월간 활성 이용자(MAU) 10억명을 등에 업고 일상적인 금융 문화를 확산시켰다.