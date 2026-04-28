유명 인플루언서 사기 의혹…경찰의 ‘이상한 대질조사’

프랜차이즈 운영 법인, 공정위 가맹사업법 위반 통지

금품을 받고 재력가의 아내인 유명 인플루언서의 사기 사건을 덮은 혐의를 받는 현직 경찰관이 지난 22일 서울 양천구 남부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. 연합뉴스

수사 중이다. D 경감이 속한 강남서 수사1과는 프랜차이즈 점주들이 A씨 등을 사기와 가맹사업법 위반 혐의로 고소한 것과 관련해

다만 검찰은 A씨 사건에 대한 수사지휘권이 없기 때문에 사기 사건 자체를 수사할 수는 없다. 현재 직위 해제된 D 경감은 금품 수수를 부인하고 A씨 남편과 만난 자리의 대가성도 일체 부인한 것으로 전해졌다.