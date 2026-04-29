20주년 대구국제뮤지컬페스티벌 “국립뮤지컬콤플렉스 건립돼야”
6월 19일~7월 6일 공식초청작 14편·창작지원작 6편 등 공연
국내 최대 규모 뮤지컬축제인 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)이 올해 20주년을 맞는다. 성년이 된 DIMF는 이제 뮤지컬 공연 소개를 넘어 심포지엄·글로벌 아트마켓·창작뮤지컬 뉴욕 쇼케이스까지 아우르며 K-뮤지컬 산업 플랫폼으로 도약을 꾀한다.
오는 6월 19일부터 7월 6일까지 18일간 대구 전역에서 열리는 제20회 DIMF는 28일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자간담회를 열고 라인업을 공개했다. 공식초청작 14편·창작지원작 6편 등 7개국 총 35개 작품, 122회 공연으로 구성된 역대 최다 규모 라인업이다.
주목을 모으는 공식초청작 14편은 개막·폐막작, 해외 프로덕션, K-뮤지컬 확장, 20주년 리마인드의 네 축으로 구성된다. DIMF의 대표 창작뮤지컬, 해외 우수 프로덕션, 공연 실황 영상, 창작 인재 양성 성과, 관객 호응작의 재초청이 고르게 담겼다. 특히 DIMF 자체 제작 작품이자 해외 진출 성과를 이룬 ‘투란도트’의 새로운 버전이 공개된다. ‘투란도트’와 공동 개막작으로는 중국 뮤지컬 ‘어둠 속의 하얼빈’이, 폐막작으로는 미국 뮤지컬 ‘인투 더 우즈’와 중국 뮤지컬 ‘보옥’이 선보인다. 축제 개막식과 개막 축하 공연은 6월 20일 대구코오롱야외음악당에서, 축제 피날레인 ‘DIMF 어워즈’는 7월 6일 계명아트센터에서 각각 진행된다.
한편 이날 기자간담회에서는 대구의 숙원사업인 국립뮤지컬컴플렉스 건립의 필요성이 강조됐다. 앞서 대구시는 지난 21일에도 이종규 ㈔한국뮤지컬협회 이사장, 이장우 세계문화산업포럼 의장, 배성혁 DIMF 집행위원장 등과 경북도청 후적지에 추진 중인 국립뮤지컬콤플렉스의 조속한 건립을 논의한 바 있다.
대구는 1000석 이상 극장을 10개나 보유한 도시답게 DIMF 개최를 통해 뮤지컬 도시로 자리 잡았지만, 막상 뮤지컬 전용극장은 1개도 없다. 이 때문에 대구는 뮤지컬 전용극장과 함께 창작뮤지컬 개발의 테스트베드 역할을 할 수 있는 국립뮤지컬컴플렉스 건립을 추진해 왔다. 지난해 문체부는 국립뮤지컬콤플렉스 조성 타당성 연구에 이어 현장 전문가들과 토론회를 열기도 했다.
이장우 DIMF 20주년 준비위원장은 “뮤지컬 전용관을 포함한 국립뮤지컬콤플렉스는 현재 국정과제로 상정돼 있는 것으로 안다”며 “국립뮤지컬콤플렉스가 원안대로 대구에 조성되면 DIMF가 대구의 자산을 넘어 한국의 문화 브랜드로 성장할 수 있다고 믿는다”고 말했다. 그리고 이종규 한국뮤지컬협회 이사장은 “뮤지컬은 국가 지원이 많은 다른 예술 분야에 비해 민간의 열정과 도전으로 성장해 왔다. 뮤지컬이 최초로 국립 시설을 갖게 된다는 점이 중요하다”면서 “서울에도 추가적인 인프라가 필요하지만, 기왕 대구에서 국정과제로 상정되어 있는 국립뮤지컬콤플렉스 건설의 조속한 실행을 희망한다”고 말했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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