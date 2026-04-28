제주항공 참사 재수색 보름 만에 유해 추정 1천점 수습
5월 29일까지 재수색 진행
12·29 무안공항 제주항공 참사 재수색 보름 만에 유해 추정 물체가 1000점 넘게 수습됐다.
28일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회 등에 따르면 이날 하루 전남 무안국제공항 활주로와 담장 일대에서 이뤄진 재수색 작업에서 유해 추정 물체 150점이 수습됐다.
전날에는 186점의 유해 추정 물체가 수습되는 등 하루에 유해 추정 물체와 유류품 등이 100여점 넘게 수습되고 있다.
지난 13일부터 이날까지 보름 동안 이어진 재수색 작업에서 수습된 유해 추정 물체는 모두 1094점에 이른다.
유해 추정 물체는 유전자 감식을 거친 뒤 유가족에게 전달된다.
국무조정실 산하 항공철도사고조사위원회(항철위)와 경찰, 군 등은 오는 5월 29일까지 재수색을 진행한 뒤 상황에 따라 수색기한 연장을 논의할 방침이다.
수색은 수풀 등 장애물을 제거한 뒤 땅을 파내고 파낸 흙을 양동이에 담아 체로 걸러 유해를 찾는 방식으로 진행되고 있다.
수색에는 범정부 차원의 민·관·군·경 합동 인력 약 250명이 매일 투입된다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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