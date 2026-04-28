퍼시픽링스코리아, 호남권 서비스 확장 위해 전북 지사 오픈
향후 5년간 2000명 회원 모집 목표
글로벌 프리미엄 골프 라이프 플랫폼 퍼시픽링스코리아(이하 PLK·대표이사 장옥영)가 전라북도를 새로운 성장 거점으로 삼고 호남권내 서비스 확장에 나섰다.
PLK는 그동안 수도권, 영남, 호남, 충청 등 주요 권역을 중심으로 전국 단위 골프 네트워크를 구축하며 고객 중심의 프리미엄 서비스를 제공해왔다.
PLK 전국 회원수는 현재 1만3000여명이다.
광주·전남·전북 등 호남지역에는 약 2200명의 PLK 회원이 있다. 그 중 전북 지역 회원수는 100여명이다.
이번 전북지사 출범은 기존 거점 운영을 통해 축적된 경험과 성과를 기반으로 호남권 내 서비스 경쟁력을 한층 강화하고, 지역 밀착형 비즈니스를 본격 확대하기 위한 전략적 행보다.
전북 지역은 골프 수요 증가와 함께 체류형 골프 활동이 활발히 이루어지고 있는 유망 시장으로 평가된다.
PLK는 이러한 시장 잠재력에 주목해 고품질·근거리 중심의 프리미엄 골프 서비스 허브를 구축하고, 지역 고객들이 보다 편리하게 골프 라이프를 즐길 수 있도록 지원할 계획이다.
이번 전북 지사 오픈으로 PLK는 수도권, 충청권은 물론 전북, 전남, 경북, 경남에 서비스 거점을 마련하게 됐다. 아울러 향후 주요 도시별에 서비스 거점을 더욱 확대해 골퍼와 골프장을 잇는 비지니스를 가속화하게 됐다.
28일 전주 그랜드 힐스턴호텔에서 진행된 전북지사 오픈식 및 협약식은 KLPGA 김지현 프로의 특별 강연과 함께 KLPGA 강춘자 고문, 골프계 주요 인사들이 참석한 가운데 성황리에 진행됐다.
PLK 왕월 회장은 “PLK는 골프를 사랑하는 사람들이 있는 곳이라면 어디든 함께 하겠다”라며 “전북지사 출범은 단순한 지역 확장을 넘어 호남권 내 고객과의 접점을 더욱 강화하기 위한 전략적 거점 확보”라고 의미를 부여했다.
이어 “기존 거점 운영 노하우를 바탕으로 전북 지역 고객들에게 차별화된 골프 라이프스타일을 제시하고, 지역 골프 산업과 함께 성장하는 기반을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.
PLK는 국내외 골프 코스예약 서비스와 프리미엄 골프 여행, 멤버십 기반 라이프스타일 서비스를 제공하는 글로벌 플랫폼으로 지속적인 지사 확장과 콘텐츠 강화를 통해 국내외 골프 시장에서 영향력을 확대하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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