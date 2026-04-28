‘외국인 기강’ 잡는 日장관 앞에서 코란 낭독한 기자의 의도[이세계도쿄]

28일 일본 내 외국인 정책을 총괄하는 장관의 기자회견장에서 한 프리랜서 기자가 “참고하라”며 갑자기 이슬람 경전인 코란을 낭독했다. 기자는 “다문화 공생이 ‘다문화를 강요하는 공생’이 되고 있다”고 주장했다. 그의 말을 듣던 장관이 눈살을 찌푸리는 모습이 방송 영상에 담겼다. 각의(국무회의) 후 열린 오노다 기미 특명담당대신의 기자회견에서 벌어진 일이다.
코란 읽더니 ‘토장 금지’ 요구일종의 특임장관인 오노다 장관은 경제안보 분야를 전담하면서 과학기술과 우주 정책, 지적 재산 전략, 그리고 ‘질서 있는 공생 사회 추진’이라는 슬로건으로 외국인 정책을 함께 맡고 있다. 문화 콘텐츠 해외 홍보도 소관한다.
그는 지난해 10월 다카이치 사나에 내각 출범과 함께 취임한 뒤 “외국인도 일본의 규칙을 지켜야 한다”는 입장을 거듭 밝혀왔다. 규칙을 어기는 외국인에 대해서는 정부가 단호하게 대응해야 한다는 입장도 분명히 해왔다.
이날 기자회견장에서 한 프리랜서 기자는 오노다 장관에게 “현재 전국적으로 외국인과 일본의 전통문화와 관련한 마찰이 보도되고 있다”며 “실제로는 다문화 공생이 ‘국민에게 다문화를 강요하는 공생’이 되고 있다”고 말했다.
그는 “코란의 일본어 번역을 조금 살펴보니 장관에게도 참고가 될 만한 구절이 있었다”며 장과 절을 특정하며 3개 구절을 차례로 읽었다.
기자가 읽은 구절은 ‘이 종교에는 강제가 없다’(제2장 256절), ‘권한을 가진 사람들에게 복종하라’(제4장 59절), ‘당신들에게는 당신들의 종교가 있고 나에게는 나의 종교가 있다’(제109장 6절)였다.
이들 구절을 두고 기자는 “요컨대 ‘다문화의 종교와 법을 존중하라’고 해석할 수 있다”며 “일방적으로 국민에게 인내를 강요하는 일이 되지 않도록 토장(고인을 땅에 묻는 장례 방식)을 원칙적으로 금지하는 등 법을 정비하고 체류 외국인에게도 교육할 필요가 있다고 본다”고 주장했다.
결국 그가 하고 싶었던 말은 ‘정부가 나서서 토장을 금지하라’는 요구였다.
돈 모아 무슬림 묘지 추진도최근 일본에서는 종교적 이유로 화장을 거부하고 가족을 땅에 묻으려 하는 외국인이 늘면서 갈등이 확산하고 있다.
일본은 묘지 부족, 위생 문제 등이 맞물려 오래 전부터 ‘장례=화장’이라는 관습이 자리를 잡았다. 하지만 토장 자체가 불법은 아니다.
일본의 묘지·매장 등에 관한 법률 제2조는 ‘매장’을 시체를 땅속에 묻는 것으로 정의하고 있다. 이를 전면 금지하는 규정은 없다. 토장을 할 수 있는 장소가 제한적일 뿐이다. 도쿄도, 오사카시, 나고야시 등 인구가 밀집한 대도시는 조례와 운영 기준을 통해 자체적으로 토장을 제한하고 있다.
조례로 금지한 지역이 아니라고 산이나 들에 자유롭게 시신을 묻을 수는 없다. 매장할 수 있는 곳은 허가받은 묘지뿐이다. 실제로는 대부분의 묘지가 자체 운영 규칙으로 ‘화장한 유골만 수용한다’고 명시하고 있다.
토장을 하려면 해당 지방자치단체장의 매장 허가를 받아야 하지만 위생 문제나 주민 반대를 이유로 허가가 나지 않는 경우가 대부분이다. 일본 정부는 ‘지자체 권한’이라며 이 문제를 각 지역에 맡기고 있다.
일본에서 토장을 요구하는 외국인은 상당수가 동남아와 중동 출신 무슬림으로 알려져 있다. 기자가 갑자기 코란 구절을 꺼낸 이유가 이 때문이다. 일본인을 포함한 일본 대 이슬람교도는 적어도 40만명 정도인 것으로 파악된다. 정부는 더 늘어날 것으로 보고 있다.
기자는 코란을 읽은 이유에 대해 1980년대 초 방영한 NHK 드라마 ‘오싱’이 이슬람권에서도 큰 인기를 끌었기 때문이라고 설명했다. 일본 드라마에 공감했다면 공중도덕 인식도 크게 다르지 않을 수 있다는 취지다.
대표 사례로 오이타현 벳푸시에서는 무슬림들이 몇 년 전 땅을 사 무슬림 전용 묘지 신설을 추진하면서 지역사회 갈등이 불거졌다. 주민들은 지하수 오염 우려, 정서적 거부감 등을 이유로 반대했다. 지자체는 법으로 금지된 사항이 아닌 만큼 무조건 막을 수는 없다는 입장이었다.
벳푸에서는 한 번에 묻는 시신의 수를 제한하거나 식수원과 멀리 떨어진 곳으로 위치를 조정하는 등 조건부 타협안이 논의되고 있다.
시즈오카현 등에서는 외국인 커뮤니티가 토장 구역 증설을 요청했다가 거부당했다. 지자체는 ‘공중보건상 화장을 원칙으로 한다’는 지침을 내세웠다.
눈살 찌푸린 장관… “소관은 다른 곳”이날 기자회견에서 오노다 장관은 코란을 낭독한 기자의 말을 들으며 눈살을 찌푸렸다고 일본 아베마뉴스는 전했다. 공식석상에서 되도록 부정적 감정을 드러내지 않는 일본에서는 드문 일이다. 기자는 자신의 생각을 밝힌 뒤 “외국인 정책 담당 장관의 견해를 듣고 싶다”며 발언을 마쳤다.
오노다 장관은 “외국인도 일본 사회의 일원으로서 책임 있는 행동을 취하도록 하는 것을 기본적인 생각으로 하고 있다”고 답했다. 또 “일본에서의 공생 사회의 축은 틀림없이 일본 문화”라며 “이는 절대 양보해서는 안 되는 선이라고 늘 말씀드려 왔다”고 덧붙였다.
그는 “다만 묘지 매장 등에 관한 법률은 후생노동성이 소관이므로 그쪽에 문의해 달라”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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