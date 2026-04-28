‘외국인 기강’ 잡는 日장관 앞에서 코란 낭독한 기자의 의도[이세계도쿄]

기자회견 중 프리랜서 기자 발언

“다문화 공생, 국민엔 다문화 강요”

외국인 토장 요구에 지역사회 갈등

전면금지 아니지만 허가·장소 제한

무슬림이 땅 사 묘지 신설 추진도

일본 내각부 오노다 기미 특명담당대신이 28일 기자회견장에서 한 기자의 질문을 들으며 눈살을 찌푸린 모습. 실제 방송 장면을 생성형 인공지능(AI)으로 일러스트화한 이미지입니다.

코란 읽더니 ‘토장 금지’ 요구



기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

돈 모아 무슬림 묘지 추진도



할 수 있는 곳은 허가받은 묘지뿐이다. 실제로는 대부분의 묘지가 자체 운영 규칙으로 ‘화장한 유골만 수용한다’고 명시하고 있다.

일본에 거주하는 무슬림 외국인들이 장례를 치르는 모습. 실제 장면을 참고해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

벳푸에서는 한 번에 묻는 시신의 수를 제한하거나 식수원과 멀리 떨어진 곳으로 위치를 조정하는 등 조건부 타협안이 논의되고 있다.

시즈오카현 등에서는 외국인 커뮤니티가 토장 구역 증설을 요청했다가 거부당했다. 지자체는 ‘

공중보건상 화장을 원칙으로 한다’는 지침을 내세웠다.

눈살 찌푸린 장관… “소관은 다른 곳”

