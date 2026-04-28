포천 ‘포춘버스’ 이용 증가…학생 통학환경 개선 효과
경기 포천시가 운영하는 학생 전용 통학버스 ‘포춘버스’ 이용자가 꾸준히 늘며 통학환경 개선 효과가 나타나고 있다.
포천시는 중·고등학생을 대상으로 운영 중인 ‘포춘버스’ 이용자 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 학생과 학부모의 통학 만족도도 함께 높아지고 있다고 28일 밝혔다.
포춘버스는 대중교통 이용이 불편한 지역 여건을 반영해 학생들의 등·하교 시간에 맞춰 운행되는 순환형 통학버스다.
현재 포천권역, 소흘권역, 포천~소흘권역 등 3개 노선에서 총 2대가 운행 중이다. 버스운송관리시스템(BMS)에 따르면 이용자 수는 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
소흘 노선은 2025년 2분기 1588명에서 4분기 2024명으로 늘었고, 포천 노선은 같은 기간 2243명에서 3457명으로 크게 증가했다. 포천~소흘 노선 역시 이용자가 지속적으로 증가하고 있다.
포춘버스는 학교별 하교 시간을 반영한 맞춤형 운행과 주요 거점을 연결하는 노선 설계를 통해 통학 편의를 높인 것이 특징이다. 기존 시내버스 이용 시 발생하던 긴 대기 시간과 이동 불편을 줄이며 안정적인 통학 환경을 제공하고 있다.
실제 이용 학생들은 통학 시간이 단축되고 이동이 편리해졌다는 반응을 보이고 있다. 한 학생은 “기존 시내버스보다 훨씬 안정적이고 편리하다”고 말했다.
시 관계자는 “향후 개통 예정인 영중~소흘 노선을 포함해 학생 수요를 반영한 노선 확대와 운영 개선을 지속적으로 검토할 계획”이라며 “포춘버스를 비롯해 스마트 안심 순환버스 ‘포우리’ 등을 포함한 ‘포천 에듀로드’ 사업을 통해 지역 간 교육격차를 줄이고 학생 중심의 교육환경 조성을 조성하고 있다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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