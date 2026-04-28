‘이란전쟁 9주째’ 중국 경제도 먹구름
이란전쟁으로 원유와 천연가스 가격이 치솟으면서 중국 경제도 내수 부진과 수출 위축 등의 압박을 받고 있다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 27일(현지시각) 보도했다.
중국에선 최근 자동차 판매가 급감하고 외식·호텔 등의 소비가 둔화한 가운데, 원자재 가격 상승을 견디지 못한 장난감 공장들이 문을 닫으면서 노동자 시위까지 벌어졌다.
중국은 대규모 전략 비축유와 재생에너지에 대한 막대한 투자를 바탕으로 이란전쟁의 영향을 덜 받는 것으로 보였지만, 전쟁이 9주째 이어지자 부담이 커지고 있는 셈이다.
NYT는 “최근 나타나는 경제적 압박의 징후는 막대한 석유를 전략적으로 비축하고 재생에너지에 대규모 투자를 한 중국도 전 세계 경제를 압박하는 요인들로부터 자유롭지 못하다는 점을 보여준다”고 짚었다.
특히 이전부터 부진했던 소비 지출이 유가 상승 등으로 더 둔화했고 중국 경제 성장의 핵심인 수출도 타격을 받고 있다.
중국승용차협회에 따르면 지난 1일부터 19일까지 중국의 승용차 소매 판매량은 1년 전보다 26% 급감했다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하면서 휘발유 차량 판매는 40% 가까이 줄었다.
대리점에 재고가 쌓이면서 중국 자동차 제조업체들의 생산량은 이달 첫 2주간 지난해 동기 대비 27% 줄었다. 수출은 증가하고 있지만, 국내 수요가 심각하게 위축됐기 때문이다. 자동차는 중국에서 아파트 다음으로 큰 비중을 차지하는 지출 항목으로 철강·유리 등 여러 소재의 수요를 유발한다.
중국은 올해 1분기 경제성장률이 5.3%라고 발표했지만, 성장세의 대부분은 1월과 2월에 집중됐다. 3월 소매 판매가 1년 전보다 1.7% 증가하는 데 그치면서 재고가 쌓이고 있다. 중국물류구매연합회는 팔리지 않은 상품 재고가 계속 늘고 있다고 밝혔다. 중국에 활동하는 경제학자 마이클 페티스는 “재고 증가가 향후 성장률을 끌어내릴 수 있다”고 지적했다.
산업 이익은 3월까지 강세를 보였지만, 이익 증가의 상당 부분이 전쟁 전 낮은 가격으로 비축한 석유·가스 가격이 오르면서 반사이익을 챙긴 화학·에너지 업체들에서 나왔다.
중국 남부 광시좡족자치구 위린시에서는 지난주 수천 명의 장난감 공장 노동자들이 거리로 나와 체불 임금과 보상을 요구했다. 이들이 일하던 홍콩계 장난감 업체 와싱토이스 계열 공장은 지난 20일 갑자기 문을 닫았다. 노동자들은 “피땀 흘려 번 내 돈을 돌려달라”는 현수막으로 걸고 시위를 벌였다.
인건비 급등, 미국의 관세인상, 해외 경쟁 과열 등으로 위기에 처했던 중국의 장난감 산업은 이란전쟁으로 장난감 제조에 필수적인 플라스틱 가격이 급등하면서 벼랑 끝까지 몰렸다.
프랑스 금융회사 나티시스의 알리시아 가르시아 에레로 아시아태평양 수석 경제학자는 “중국의 경제 성장세가 둔화하고 있다”며 “중국이 올해 4.5% 이상의 성장 목표를 달성하기 어려울 수 있다”고 전망했다.
중국 관영 신화통신은 중국공산당 정치국이 28일 시진핑 국가주석 겸 당 총서기 주재로 회의를 열어 경제상황을 점검하고 안정화 방안을 논의했다고 전했다.
정치국은 회의에서 “올해 들어 중국 경제는 순조로운 출발을 했고 주요 지표가 기대치를 상회했으며 강한 회복력과 활력을 보여줬다”면서도 “다만 여전히 일부 어려움과 도전에 직면해 있으며 안정적 회복 기반을 더 강화할 필요가 있다”고 강조했다.
이어 “외부 충격과 도전에 체계적으로 대응하고 에너지 자원 안전 보장 수준을 높여 고품질 발전의 확실성으로 각종 불확실성에 대응해야 한다”고 주문했다. 또 “내수를 지속적으로 확대하고 공급 및 공급 구조 개선을 병행해야 한다”면서 “고용·기업·시장 안정에 주력하고 경제 발전의 내생적 동력을 강화해야 한다”고 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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