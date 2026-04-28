‘송도지구 마지막 주거단지’ 더샵 송도그란테르 월말 분양
송도 워터프론트 인접 핵심 개발지 G5블록 조성
인천 1호선 센트럴파크역 역세권 입지 강점 부각
인천 송도국제업무지구에 마지막 주거단지가 분양된다.
포스코이앤씨는 인천 연수구 송도동 32지 일원에 ‘더샵 송도그란테르’를 이달 말 분양한다고 28일 밝혔다. 견본주택은 송도동 37-2번지에 마련될 예정이다. 입주는 2029년 8월에서 2030년 1월 사이 예정이다.
단지는 G5-1·3·4·5·6·11 블록에 세워질 예정이다. 송도 G5 블록은 송도국제도시의 마지막 핵심 대형 개발 부지로 알려져 있다. 거대한 수로와 호수로 연결된 송도 워터프론트에 인접했을 뿐더러 19만㎡ 대형 공원도 조성이 예정되어 있다. 단지 외관은 네덜란드의 유명 건축사무소 유엔스튜디오(UNStudio)와 협업해 주변 환경과 조화가 이뤄지도록 했다.
교통 면에서 해당 단지는 인천지하철 1호선 센트럴파크역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지다. 한 정거장 거리의 인천대입구역에는 GTX‑B노선 개통이 추진 중이다. 제3경인고속도로와 수도권제2순환고속도로도 가까워 인천뿐 아니라 다른 수도권 지역으로도 이동하기 편리하다.
교육 여건과 상권도 양호하다. 단지 인근에는 예송초, 예송중, 인천과학예술영재학교 등이 있다. G5블록 내 새로운 초등학교 들어서는 게 예정되어 있다. 또 근처에 코스트코와 현대프리미엄아울렛, 송도아트포레 등 대형 상업시설이 갖춰져 있다.
단지는 지하 2층부터 지상 최고 46층으로 구성됐다. 총 15개동이며 아파트 1544가구, 주거형 오피스텔 96실이다. 아파트 전용면적은 84~198㎡ 중대형 위주로 짜여있다.
단지 중 1·11블록은 2.4m 천장고가 적용됐고 일부 세대는 3면 개방형 구조를 갖춰 개방감을 높였다. 전용 100㎡ 이상 전 세대에서 워터프론트 조망이 가능하게 설계했다.
또한 150세대에는 오픈 발코니를 도입했다. 3~6블록은 2.5m 천장고와 전 세대 3면 개방형 설계를 적용해놓았다. 다양한 라이프 스타일을 구현하기 위해 12세대에 복층형 구조를 도입했다. 블록별로 펜트하우스도 마련했다.
주거형 오피스텔은 채광과 환기를 위해 3면 개방형 구조와 맞통풍 설계를 적용했다. 일부 호실에는 팬트리도 갖췄다. 오피스텔 전 타입에는 오픈 발코니가 도입되어 있다.
커뮤니티 시설도 대규모로 조성된다. 1·11블록은 공원과 연계한 저층 특화 커뮤니티와 함께 수영장, 피트니스센터, 골프연습장 등이, 3~6블록에는 스카이라운지와 프라이빗 스파, 옥상정원 등 다양한 시설이 조성된다. 지하주차장에서 승하차가 편리하도록 지하 드롭오프존을 송도 최초로 반영했다. 통합 로비는 자연 채광을 고려해 설계했다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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