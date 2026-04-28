‘송도지구 마지막 주거단지’ 더샵 송도그란테르 월말 분양

송도 워터프론트 인접 핵심 개발지 G5블록 조성

인천 1호선 센트럴파크역 역세권 입지 강점 부각

포스코이앤씨 제공

유엔스튜디오(UNStudio)와 협업해 주변 환경과 조화가 이뤄지도록 했다.

포스코이앤씨 제공

아파트 전용면적은

중대형 위주로 짜여있다.

단지 중