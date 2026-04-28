재판소원 1호는 녹십자 백신 입찰담합 과징금 사건
지난달 도입된 재판소원제의 ‘1호 사례’가 탄생하게 됐다. 제약사 녹십자의 백신 입찰 담합 의혹 사건이 주인공이다.
헌법재판소는 28일 재판소원 사전심사 결과 해당 사건을 전원재판부에 회부했다. 지난달 12일 재판소원 제도가 도입된 이래 전날까지 접수된 525건 중 본안 판단을 받아보게 된 것은 이번이 처음이다.
해당 사건은 질병관리본부(현 질병관리청)이 2017년 4월~2019년 1월 발주한 국가예방접종사업과 관련해 녹십자가 도매상들과 사전에 담합해 1순위로 낙찰을 받는 ‘들러리 입찰’을 했다는 의혹이다.
관련 형사재판에서는 녹십자가 웃었다. 대법원은 지난 1월 공정거래법 위반 혐의로 기소된 녹십자 등 6개 제약사에 대해 무죄를 확정했다. 질본이 촉박한 사업 시기를 맞추기 위해 압박한 것이 들러리 입찰의 원인이라는 취지였다.
그러나 가격 담합을 이유로 공정거래위원회가 녹십자에 부과한 과징금 20억여원은 취소되지 않았다. 녹십자 측이 제기한 행정소송에 대해 대법원이 지난 2월 심리불속행 기각 결정을 내렸기 때문이다.
이에 녹십자는 지난달 16일 재판소원을 청구하기에 이르렀다. 녹십자 측은 “상고심절차에 관한 특례법상 심리불속행 기각으로 기각할 수 없는 사건”이라며 대법원 결정으로 재판청구권과 재산권 등이 침해됐다고 청구 이유를 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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