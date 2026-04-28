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‘보선출마’ 하정우·전은수 사표 수리…李대통령, “큰 결단” 격려

입력:2026-04-28 17:57
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하정우 AI미래기획수석(왼쪽)과 전은수 대변인이 지난 27일 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)의 면담이 열리는 청와대 접견실에 들어서고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 하정우 청와대 AI미래기획수석과 전은수 대변인의 사직서를 재가했다.

하 전 수석과 전 전 대변인은 이날부로 청와대 근무를 마치고 본격적으로 6·3 지방선거와 동시에 열리는 국회의원 보궐 선거를 준비할 것으로 보인다.

우선 하 전 수석의 경우 부산 북갑 보궐선거 출마가 유력하다.

하 수석은 이날 기자들을 만나 “AI 수석으로 10개월 넘게 이 대통령으로부터 많은 지원을 받았다. 10개월이 짧다고 생각하는 분들도 있지만, 성장의 기회가 있는 나라를 만들고 싶다는 방향성은 바꿔본 적이 없다”고 말했다.

이어 “제가 어디서 무슨 일을 하든, AI 3대 강국을 만드는 데 그 시점에서 가장 중요한 일을 하고 있을 것”이라며 “이 대통령도 쿨하게 보내줬다”고 설명했다.

특히 이 대통령은 이날 하 수석에게 “큰 결단을 했다. 어디 가서든 국익과 국민을 위해 일해달라”는 격려를 했다고 하 수석이 전했다.

전 전 대변인의 경우 강훈식 대통령 비서실장의 지역구인 충남 아산을 출마가 점쳐진다.

그는 이날 기자들을 만나 “그동안 이 대통령 곁에서 국정을 함께 해왔는데, 이제는 최전선에서 (국민들과) 소통하겠다”며 “국민을 위한 정치를 하겠다”고 밝혔다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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