정유사, 3~4월 아스팔트 60% 인상분 “적극 가격 인하”

을지로위, 중동전쟁 발 위기극복 위한 사회적대화기구 개최

정진욱 의원 “‘대폭’ 표현 ‘적극’으로 조정해 현실 반영”

합의문에 가격 인상 최소화·인하 유인 유지 방침 명시

더불어민주당 을(乙)지키는위원회(을지로위)가 28일 국회에서 ‘중동전쟁발 위기극복을 위한 아스콘업계 사회적대화기구’ 2차 회의를 열고 진행하고 있다. 민주당 제공

협약문엔 ‘정유사는 3월과 4월 아스팔트 가격 인상분에 대해 가격을 적극 인하한다’는 취지의 내용이 포함됐다. 을지로위 소속 정진욱 민주당 의원은 “

또 정확한 원자재 가격을 정유사 각 대리점에 통지하는 내용이 들어갈 것으로 알려졌다.

을지로위는 새로운 민주당 원내대표가 선출된 이후인 5월 7일 상생협약식을 열고 협약을 최종 체결할 예정이다. 이재관 민주당 의원은 “아스콘업계는 건설사와 정유사 사이에 낀 ‘을’”이라며 “을의 고통을 함께 분담하는 합의를 이뤄낸 것만큼이나 각 업계가 각자의 입장을 이해할 수 있는 자리가 됐다는 점에서도 상당한 진전”이라고 평했다.