정유사, 3~4월 아스팔트 60% 인상분 “적극 가격 인하”
을지로위, 중동전쟁 발 위기극복 위한 사회적대화기구 개최
정진욱 의원 “‘대폭’ 표현 ‘적극’으로 조정해 현실 반영”
합의문에 가격 인상 최소화·인하 유인 유지 방침 명시
정유업계가 3~4월 아스팔트 가격 인상분을 ‘적극 인하’하기로 결정했다.
더불어민주당 을(乙)지키는위원회(을지로위)는 28일 ‘중동전쟁발 위기극복을 위한 아스콘업계 사회적대화기구’ 2차 회의를 열고 이같은 내용의 협약문 문구를 최종 조율했다.
협약문엔 ‘정유사는 3월과 4월 아스팔트 가격 인상분에 대해 가격을 적극 인하한다’는 취지의 내용이 포함됐다. 을지로위 소속 정진욱 민주당 의원은 “정유사의 아스팔트 가격이 3월에 15%, 4월에 40%정도 오르는등 상승세가 가팔랐다”며 “이 인상분에 대해 고통 분담 차원에서 정유사가 가격을 적극 인하하기로 합의했다”고 밝혔다. 그러면서 “‘대폭’이라는 표현도 제시됐지만, 정유사가 너무 큰 부담을 갖기에 ‘적극’으로 수정했다”고 덧붙였다.
아울러 오는 5월 이후에도 아스팔트 가격의 인하 유인이 있을 경우 적극적으로 가격을 인하하고, 반대로 인상 요인 생길 때에는 가격 인상을 최소화한다는 표현도 합의문에 담겼다. 또 정확한 원자재 가격을 정유사 각 대리점에 통지하는 내용이 들어갈 것으로 알려졌다.
아스콘은 원유 정제 과정에서 나오는 부산물로 만들어지는데, 최근 중동 사태로 원유 수급에 차질이 생기면서 생산이 어려워졌다. 원료인 아스팔트 가격은 최근 두 달 사이 약 57% 급등했다. 원자재 수급 부족으로 인천 등지에서 주요 도로 및 교량 공사가 중단되기도 했다.
을지로위는 또다른 주요 건설자재인 페인트에 대해서도 사회적 대화 합의를 이끌어내는 중이다. 페인트 제조사와 건설사간 합의에서 제조사는 페인트 가격 인상을 최소화하는 데는 합의가 이뤄진 것으로 파악됐다. 다만 중소 기업이 대형 건설사에 페인트를 납품할 때 납품대금연동제를 적용하는 데 대해 건설사 측이 난색을 표하고 있어 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다.
을지로위는 새로운 민주당 원내대표가 선출된 이후인 5월 7일 상생협약식을 열고 협약을 최종 체결할 예정이다. 이재관 민주당 의원은 “아스콘업계는 건설사와 정유사 사이에 낀 ‘을’”이라며 “을의 고통을 함께 분담하는 합의를 이뤄낸 것만큼이나 각 업계가 각자의 입장을 이해할 수 있는 자리가 됐다는 점에서도 상당한 진전”이라고 평했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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