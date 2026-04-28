‘제2의 래리 버드’ 19세 플래그, NBA 신인왕 등극

댈러스 매버릭스의 쿠퍼 플래그(오른쪽). AP연합뉴스

미국프로농구(NBA) 19세 괴물 신인

투표 결과

플래그는 1위(5점) 56표와 2위(3점) 44표를 받아 크니플(1위 44표, 2위 55표, 3위 1표)을 26점 차로 따돌렸다.

플래그는

올 시즌 플래그는 평균 21.0점 6.7리바 운 드 4.5어시 스 트 1.2스틸을 기록하며 ‘육각형 선수’임을 입증했다.

지난해 드래프트 전체 1순위로 댈러스에 입단했다.

댈러스 선수로는 제이슨 키드와 루카 돈치치에 이어 세 번째 신인왕이다.

올 시즌

신인왕 경쟁은 특히나 치열했다.

역시 평균 18.5점 5.3리바운드

3

.4어시스트를 기록하며 맹활약했다. 3점슛 성공률은 42.5%에 달한다. 3점슛 273개를 꽂아 신인 최초로 이 부문 리그 1위에 올랐다. 시즌 중반까지 크니플이 앞서는 흐름이었지만, 막판 득점력이 폭발한 플래그가 최종 승자가 됐다.

플래그는 “

”고 밝혔다. 이어 “