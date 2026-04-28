‘제2의 래리 버드’ 19세 플래그, NBA 신인왕 등극
미국프로농구(NBA) 19세 괴물 신인 쿠퍼 플래그(댈러스 매버릭스)가 신인왕에 등극했다.
NBA 사무국은 28일(한국시간) 플래그가 2025-2026시즌 올해의 신인 선수로 선정됐다고 밝혔다. 플래그는 듀크대 시절 팀 동료였던 콘 크니플(샬럿 호니츠)을 간발의 차로 제치고 수상의 영예를 안았다. 투표 결과 플래그는 1위(5점) 56표와 2위(3점) 44표를 받아 크니플(1위 44표, 2위 55표, 3위 1표)을 26점 차로 따돌렸다.
플래그는 데뷔 시즌 득점과 리바운드, 어시스트, 스틸 부문에서 모두 팀 내 1위를 차지했다. 1984-1985시즌 마이클 조던 이후 처음 있는 일이다. 올 시즌 플래그는 평균 21.0점 6.7리바운드 4.5어시스트 1.2스틸을 기록하며 ‘육각형 선수’임을 입증했다. 정규시즌 막판 올랜도 매직과의 경기에선 51점을 쏟아내며 10대 선수로는 최초로 NBA 50점을 넘겼다.
플래그는 일찌감치 ‘제2의 래리 버드’로 불리며 백인 스타 계보를 이을 유망주로 주목받았다. 고교 시절부터 전국구 스타로 이름을 알렸다. 농구 명문 듀크대에 월반해 대학 무대까지 평정하면서 곧바로 NBA에 입성했다. 지난해 드래프트 전체 1순위로 댈러스에 입단했다. 댈러스 선수로는 제이슨 키드와 루카 돈치치에 이어 세 번째 신인왕이다.
올 시즌 신인왕 경쟁은 특히나 치열했다. 크니플 역시 평균 18.5점 5.3리바운드 3.4어시스트를 기록하며 맹활약했다. 3점슛 성공률은 42.5%에 달한다. 3점슛 273개를 꽂아 신인 최초로 이 부문 리그 1위에 올랐다. 시즌 중반까지 크니플이 앞서는 흐름이었지만, 막판 득점력이 폭발한 플래그가 최종 승자가 됐다.
플래그는 “이번 시즌은 예상과는 다르게 흘러갔다. 압박감에 적응하면서 보다 수월하게 시즌을 치렀고 많은 부분에서 성장했다”고 밝혔다. 이어 “매일 크니플의 경기를 보고 기록을 확인했다”며 “내 형제와 다름없어 더 챙겨 봤다. 팬의 입장에서 본 것도 있지만 경쟁심도 있었다”고 말했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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