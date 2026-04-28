노원구, ‘당현천 음악분수’ 내달 재개
서울 노원구는 다음 달 1일 당현천 음악분수 운영을 재개한다고 28일 밝혔다.
음악분수는 노원수학문화관 앞에 조성된 수변 문화시설이다. 봄부터 가을 저녁까지 음악과 물, 빛이 어우러진 공연을 통해 주민 쉼터로 자리매김해 왔다. 최고 25m 높이의 물줄기를 뿜는다.
노원구는 올해도 음악과 연동되는 분수 연출과 레이저 쇼, 워터스크린을 활용한 영상 등을 선보인다. 선곡은 음악 전문가, 주민 설문조사 등으로 이뤄졌다. ‘예술이야’ ‘사랑의 배터리’ ‘Bang Bang(뱅 뱅)’ ‘Golden(골든)’ 등 다양한 세대를 겨냥한 음악이 요일마다 다르게 편성된다.
올해 음악분수는 오는 10월 31일까지 매주 목~일요일 1일 1회 20분간 운영된다. 에너지 절감을 위해 기존 주 5일 운영에서 4일로 줄였다. 노원구는 현장 안전요원을 배치해 보행객과 관람객의 동선을 구분한다. 안내 방송과 시설 점검을 통해 이용 환경을 관리한다.
노원구는 그동안 수변 공간을 확충해 왔다. 중랑천과 당현천이 만나는 지점에는 쉼터 ‘노원두물마루’를 조성했다. 당현천 일대에 ‘당현마루’를, 우이천변에 ‘우이마루’를 개장했다.
오승록 노원구청장은 “당현천 음악분수가 일상의 피로를 덜어내는 따뜻한 공간으로 자리하길 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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