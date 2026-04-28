부산시, WDC 브랜드 확산 시동… 이준호와 로고 플레이 본격화
이준호 참여 시민형 캠페인
온라인·공간 결합 홍보 확대
AI 기반 글로벌 확산 전략
부산시가 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 브랜드 확산을 위해 시민 참여형 홍보 프로젝트를 본격 가동한다. 최근 선정한 글로벌 홍보대사를 중심으로 도시 전반을 하나의 콘텐츠로 확장하는 전략이다.
부산시는 세계디자인수도 공식 로고를 활용한 ‘로고 플레이(Logo Play)’ 프로젝트를 추진한다고 28일 밝혔다. 로고 플레이는 공식 로고를 기반으로 홍보대사와 시민 참여, 도시 공간을 결합해 다양한 콘텐츠로 확장하는 참여형 브랜드 캠페인이다.
이번 프로젝트는 배우 이준호를 중심으로 진행된다. 제작 과정 영상과 쇼트폼 콘텐츠를 부산시 유튜브와 인스타그램을 통해 공개하고 시민이 참여하는 온라인 이벤트도 함께 운영한다. ‘당신에게 디자인이란 무엇인가’를 주제로 의견을 모집해 향후 콘텐츠와 정책 메시지에 반영할 계획이다.
시는 외국인 관광객 증가 흐름에 맞춰 글로벌 확산 전략도 강화한다. 해외 인지도가 높은 홍보대사를 활용해 온라인 콘텐츠와 이벤트를 연계하고, 국제적 브랜드 노출을 확대한다는 구상이다.
오프라인에서는 시청 도시철도 연결 통로를 활용한 ‘WDC 커넥트 로드’를 운영 중이다. 기둥 래핑과 디지털 모니터 등을 통해 세계디자인수도 비전과 브랜드 메시지를 전달하는 상시 홍보 공간으로, 이준호 콘텐츠를 중심으로 구성해 시민 접근성을 높였다.
시는 향후 인공지능(AI) 기반 디지털 플랫폼을 활용한 글로벌 홍보와 시민 참여형 콘텐츠를 확대해 도시브랜드 가치를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.
이준호 홍보대사는 “디자인은 우리가 살아가는 방식과 도시의 이야기를 만들어가는 과정”이라며 “부산의 매력과 디자인의 가능성을 더 많은 사람에게 알리겠다”고 말했다.
문정주 부산시 미래디자인본부장은 “홍보대사의 글로벌 영향력을 바탕으로 부산의 도시브랜드가 국내외에 더 확산할 것”이라며 “시민과 함께 만드는 디자인 도시 가치를 널리 알리겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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