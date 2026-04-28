포항시, 경북도내 첫 국제학교 유치 본격화
경북 포항시가 도내 최초 국제학교 유치를 위한 행정 절차에 본격 착수했다.
포항시는 28일 경북도, 대구경북경제자유구역청과 함께 ‘외국교육기관 설립 타당성 조사 및 실행계획 수립 연구용역’ 최종보고회를 열었다고 밝혔다.
이날 보고회에서는 학생 수요, 재원 조달, 운영 방식 등 국제학교 설립 전반에 대한 종합 점검하고 향후 사업 추진 방향을 구체화했다.
최종보고회에서는 수도권과 제주도에 편중된 국제학교 분포 현황을 바탕으로, 영남권의 글로벌 교육 환경 부족에 따른 인구 유출 문제와 외국교육기관 부재가 지역의 기업 투자유치에 미치는 영향을 분석했다.
이에 따라 지역 경쟁력 확보를 위한 핵심 인프라로 경북에도 외국교육기관과 같은 정식 인가 국제학교 설립이 필요하다는 점을 강조했다.
이는 정부 국정과제인 ‘5극 3특 국가균형발전’의 취지에 맞춰 추진되는 사안이다. 포스텍, 포스코, 에코프로 등 주요 산업·연구 기반을 갖춘 포항에 국제학교가 들어서면 지역 인재 양성과 정주 여건 개선은 물론 외국인 투자기업 유치 확대에도 긍정적인 효과를 미칠 가능성도 제시됐다.
학교 설립에 필요한 재원조달 방안과 건축비를 포함한 총사업비, 향후 학교 운영 방향 등에 대한 구체적인 검토 결과도 함께 공유됐다. 또 사업의 재정적 지속가능성과 운영 안정성을 종합적으로 검토하고, 향후 행정절차에 필요한 기초자료로 활용할 계획이다.
시는 지난해 11월 영국 크라이스트 칼리지 브레콘과 업무협약을 시작으로, 포항융합기술산업지구 내 약 2만 평 규모로 유·초·중·고 기숙형 외국교육기관 설립을 목표로 사업을 추진하고 있다.
시는 연구용역 결과를 토대로 한국지방행정연구원에 타당성 조사를 의뢰 중이며, 2028년 국비 예산 반영을 목표로 내년 초 지방재정투자심사 준비에도 속도를 낼 계획이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “외국교육기관 설립은 지역 인재 양성, 정주 여건 개선, 국내·외 기업 투자유치를 통한 산업구조 다변화로 이어지는 미래 전략사업”이라며 “후속 행정절차를 차질 없이 추진해 사업의 실현 가능성을 높여 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사