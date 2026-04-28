800만장 판매고-사운드트랙 6억 스트리밍 돌파
스마일게이트, ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’ 1주년 성과 발표
스마일게이트가 프랑스 샌드폴 인터랙티브에서 개발한 턴제 RPG ‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’의 출시 1주년을 맞아 기념 콘텐츠와 주요 성과를 공개했다.
이에 따르면 해당 게임은 전 세계 누적 판매량 800만장을 돌파하고 엑스박스 게임패스 내 가장 많이 다운로드된 신규 서드파티 타이틀이라는 기록을 세웠다. 오리지널 사운드트랙은 스트리밍 6억회를 돌파했고 영국 공식 앨범 차트 1위 6회 기록과 미국 빌보드 앨범 차트 톱5에 진입하는 등 게임 안팎으로 호성적을 거두고 있다.
이 게임은 벨 에포크 시대에서 영감을 얻은 세계관과 리액티브 턴제라는 독창적인 전투 시스템으로 주목받았다. 정식 출시 이후에도 비주얼, 음악, 서사 등에서 강점을 드러냈다.
개발사는 ‘33 원정대’ 1주년을 기념해 신규 콘텐츠를 전격 선보였다. 게임의 초기 기획 단계부터 흥행작으로 성장하기까지의 과정을 담아낸 장편 다큐멘터리 ‘메이킹 오브 클레르 옵스퀴르: 33 원정대’를 공개했다. 영상에는 핵심 개발진의 진솔한 인터뷰가 포함됐다.
이와 함께 아트 디렉터 니콜라스 맥슨-프랑콤이 직접 제작한 신규 기념 아트워크도 새롭게 발표했다. 아울러 전 플랫폼 이용자를 대상으로 캐릭터별 신규 헤어 스타일을 추가하는 무료 업데이트를 진행하고 편의성 및 안정성을 개선했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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