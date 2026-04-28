백석대, ‘AI취업전략’ 프로그램 운영…취업 역량 강화
백석대는 8월 24일까지 취업역량 강화 프로그램 ‘찾아가는 AI취업전략 취UP꿀팁’을 운영한다고 28일 밝혔다.
백석대 대학일자리플러스센터는 청년도전지원사업에 참여 중인 지역 청년 150여명을 대상으로 12회에 걸쳐 구직 의욕 고취와 실전 역량 강화를 목적으로 프로그램을 진행한다.
주요 커리큘럼은 AI 분석 취업 이미지 메이킹 및 퍼스널 컬러, 청년고용정책 A to Z, AI 기반 자기소개서 및 면접 마스터클래스, AI 활용 실전 면접 시뮬레이션, 대인관계 액션러닝 및 퍼실리테이션 등이다.
송병호 백석대 대학일자리플러스센터 부센터장은 “AI 역량과 소통 능력을 겸비한 융합형 인재가 채용 시장의 핵심 트렌드”라며 “기술 숙련도와 실무 대응력을 갖춰 실제 취업에 성공하는 결정적인 계기가 될 것”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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