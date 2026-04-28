부산시 대중교통 환급 제도가 한층 강화된다. 월 2만7000원을 넘으면 초과 이용분을 전액 환급받을 수 있는 구조로 바뀌면서 시민 체감 혜택이 많이 늘어날 전망이다.
부산시는 정부의 케이(K)-패스 환급 기준 한시적 완화 방안에 맞춰 동백패스와 연계된 환급 혜택을 확대한다고 28일 밝혔다. 이번 조치는 고유가 상황에 대응하고 대중교통 이용을 활성화하기 위한 것으로, 이달부터 9월까지 6개월간 한시 적용된다.
핵심은 환급 기준 금액의 대폭 인하다. 부산 지역 일반 이용자의 경우 기존 월 5만5000원이던 환급 기준금액이 2만7000원으로 절반 수준으로 낮아졌다. 이에 따라 월 2만7000원을 초과해 대중교통을 이용하면 이후 이용분은 전액 환급받을 수 있어 사실상 무제한 환급 구조가 마련됐다. 4월 이용분은 소급 적용된다.
환급률도 함께 높아졌다. 시차 출퇴근 시간대 이용 시 환급률이 최대 30%포인트 추가 적용된다. 이에 따라 일반 시민은 최대 50%, 청년과 다자녀, 어르신은 최대 60%, 저소득층은 최대 83.3%까지 환급 혜택을 받을 수 있다.
시는 앞서 4월부터 동백패스와 케이패스를 연계해 월 4만5000원으로 대중교통을 무제한 이용할 수 있도록 제도를 개선한 바 있다. 여기에 정부의 환급 확대 조치가 추가되면서 이용자 혜택은 한층 강화되게 됐다.
다만 확대된 혜택을 받기 위해서는 케이패스 가입이 필수다. 기존 동백패스 이용자도 동일 카드로 케이패스에 추가 가입해야 한다. 가입한 이후에는 별도 신청 없이 유리한 방식으로 자동 환급이 적용된다.
시는 동백패스 가입자 100만명 달성을 목표로 케이패스 동시 가입을 적극 홍보할 계획이다. 지난달 말 기준 동백패스 가입자는 86만명, 케이패스 가입자는 31만7000명이며 이 중 동시 가입자는 22만5000명이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
부산 대중교통 환급 확대…월 2만7000원 넘으면 전액 환급
환급 기준 5만5000원→2만7000원 인하
출퇴근 시간 최대 83.3% 환급
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사