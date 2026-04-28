與 “지방선거 내란 세력에 한 석도 못 줘”…국힘 공천 맹공
더불어민주당은 6·3 지방선거를 “내란 세력 심판과 국가 정상화를 가르는 분수령”으로 규정하며 국민의힘 공천을 강하게 비판했다.
김현정 민주당 원내대변인은 28일 국회에서 브리핑을 열고 “6.3 지방선거는 단순히 지역일꾼을 뽑는 선거를 넘어, 반헌법적 행위로 국가를 혼란에 빠트린 내란 세력 척결과 대한민국 정상화를 위한 중차대한 선거”라고 말했다. 이어 “이는 국민의힘 공천 결과만 봐도 명확하다”며 “내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 피고인인 추경호 대구시장 후보, 김영환 충북도지사 후보 등 6.3 지방선거 국민의힘 광역단체장 후보군에 ‘친윤’ 세력들이 대거 공천장을 쥐었다”고 주장했다.
민주당은 야권 인사들의 추가 출마 가능성도 문제 삼았다. 김 의원은 “심지어 윤석열의 비서실장을 지낸 정진석 전 의원의 재보궐선거 출마 저울질설, 이진숙 전 방통위원장의 추경호 대구 달성군 후보 공천 확답설 등 황당한 얘기도 들린다”고 했다.
민주당의 공천 기조는 ‘인재 중심’으로 규정하며 차별화를 강조했다. 김 의원은 “단 한 석도 반헌법적 세력인 윤어게인에게 넘겨줄 수 없다”라며 “민주당은 내란 세력을 척결하고 대한민국이 다시 앞으로 나아가는 데 필요한 인재라면, 누구든 찾아 책임 있는 자리에 세울 것”이라고 말했다. 이어 “이것이 국가 정상화를 위한 정당의 자세”라고 덧붙였다.
또 “국민의힘은 국민을 위한 민주당의 인재 기용을 비아냥거리기 전에, 내란 세력과 단절하지 못한 자신들의 공천부터 돌아봐야 한다”고 강조했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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