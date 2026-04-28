올해도 ‘햄스트링 주의보’…시즌 초반 순위 판도 흔든다
올해도 어김없이 프로야구에 햄스트링(허벅지 뒤쪽 근육) 부상 주의보가 내려졌다. 개막 한 달여 만에 부상자가 속출하면서 시즌 초반 순위 다툼에 변수로 떠오르고 있다.
한국야구위원회(KBO)와 각 구단에 따르면 28일 기준 4월 한 달 동안 햄스트링 부상으로 10일 이상 부상자 명단에 올랐거나 1군에서 말소된 선수는 최소 9명에 달하는 것으로 집계됐다.
이들 대부분은 팀의 핵심 자원이다. 2년 연속 20홈런을 달성한 삼성 라이온즈 주전 3루수 김영웅은 지난 10일 도루 과정에서 부상을 입고 최대 4주 재활을 거치게 됐다. 지난 시즌 신인왕 안현민(KT 위즈)은 15일 주루 과정에서 불편함을 느낀 뒤 부분 손상 진단을 받았다.
햄스트링 부상은 지난해에도 여러 구단의 골칫거리였다. KIA 타이거즈는 2024년 정규시즌 최우수선수(MVP) 김도영이 개막전에서 이탈하며 전력에 큰 타격을 입었다. 삼성 역시 전반기 상당 기간 김지찬이 전열에서 빠지며 테이블 세터 구성에 어려움을 겪었고, KT는 자유계약선수(FA)로 영입한 허경민의 공백 속에 내야 수비가 흔들렸다.
햄스트링은 재발 위험이 크다는 점에서 치명적이다. 김도영은 지난 시즌에만 세 차례 햄스트링 부상을 겪으며 30경기 출전에 그쳤다. 2년 전 40도루를 기록했던 김도영을 두고 이범호 KIA 감독이 이번 시즌 도루 자제령을 내린 이유다. 허경민과 이주형(키움 히어로즈), 손호영(롯데 자이언츠), 서호철(NC 다이노스) 역시 이번 부상이 처음이 아니다.
현장도 긴장을 늦추지 못하고 있다. 김용일 LG 트윈스 수석트레이닝 코치는 “축구와 농구는 경기 내내 뛰어다니면서 리듬이 유지되는 반면, 야구는 타격과 수비 모두 정지 상태에서 전력 질주하거나 급제동하는 상황이 반복돼 허벅지 뒷 근육에 무리가 간다”며 “2~3년 전 햄스트링 부상자가 증가한 이후 구단 차원에서 관리 시스템을 강화했다”고 말했다. A 구단 트레이닝 코치는 “철저히 관리하고 있음에도 부상이 반복돼 답답한 상황”이라고 토로했다.
햄스트링 암초를 피하지 못한 구단들은 적지 않은 타격을 받는 모습이다. 이달 중순 선두까지 올랐던 삼성은 최근 타격 부진이 맞물려 7연패에 빠졌다. 한화 이글스는 오웬 화이트가 첫 등판에서 이탈하면서 단기 외인 투수를 긴급 영입한 가운데 지난해와 같은 선발 야구를 가동하지 못하고 있다. 중위권 경쟁을 펼치고 있는 KIA도 외인 타자 해럴드 카스트로의 부상 경과에 촉각을 곤두세우고 있다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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