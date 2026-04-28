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SCL그룹, 인도네시아 국립중앙병원과 MOU… K-의료 진출 가속

입력:2026-04-28 16:55
수정:2026-04-28 17:09
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하나로 의료재단, 한국형 건강검진, 조기 암 진단 등 세계적 의료서비스 협력 강화

SCL그룹이 지난 27일 인도네시아 국립중앙병원(RSCM)과 업무협약을 체결하고 K-의료시스템의 동남아 진출 본격화를 선언했다. 사진은 이경률 SCL그룹 회장(오른쪽)과 수프리얀토 다르모레조 병원장이 협약 체결 후 악수를 나누는 모습. (사진=SCL그룹)

SCL그룹(회장 이경률)이 인도네시아 국립중앙병원(RSCM)과 선진 의료 서비스 및 진단 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 인도네시아 국립중앙병원이 진단의학 분야에서 한국 의료기관과 맺은 첫 번째 협력 사례다.
양측은 이번 파트너십을 통해 다중암 조기 스크리닝 및 유전자 검사, AI 기반 조기진단 솔루션, MRI·CT 등 의료 장비 공동 활용, 디지털 헬스케어 IT 플랫폼 구축 등 정밀의학 분야에서 포괄적인 협력을 추진하기로 했다.
현지의 높은 수요를 반영해 조기진단과 예방의학 중심의 서비스를 강화하고, 향후 진단검사 및 데이터 기반 의료 플랫폼 등 다양한 수익 모델을 창출할 계획이다.
이경률 SCL그룹 회장은 “이번 협약은 인도네시아를 넘어 동남아시아 의료 네트워크를 확대하는 기반이 될 것”이라며 “현지 맞춤형 의료 서비스를 지속적으로 확대해 양국 보건의료 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.
한편, SCL그룹은 계열사 하나로의료재단을 통해 현지 검진센터인 ‘K-LAB’을 운영 중이며, 이번 협약을 계기로 동남아시아 의료 네트워크 구축에 더욱 속도를 낼 방침이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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