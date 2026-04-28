착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어
미국 상공을 비행하던 여객기 안에서 한 임산부가 갑작스럽게 아이를 출산했다. 휴가차 비행기에 탑승하고 있던 구급대원들이 기지를 발휘한 덕에 산모와 아기가 모두 건강한 상태로 착륙했다.
28일(현지시각) 미국 AP통신은 애틀란타에서 출발한 델타항공 비행기에서 한 승객이 포틀랜드 국제공항에 착륙하기 직전 건강한 여자아이를 출산했다고 보도했다. 항공편에 탑승하고 있던 구급대원들은 다른 승객으로부터 담요를 빌리고 신발 끈으로 탯줄을 묶으면서 출산을 도왔다.
사연의 주인공 애슐리 블레어는 지난 24일 출산을 위해 어머니가 있는 오리건주로 향하던 중이었다. 그러나 도착하기 30분 전 출산 예정일보다 2주 이르게 진통이 시작되면서 다급한 상황에 놓였다.
도미니카공화국에서 휴가를 마치고 복귀하기 위해 비행기에 탑승한 구급대원 티나 프리츠와 카린 파월은 블레어가 진통을 겪고 있다는 말에 두팔 벗고 나섰다.
이들은 승무원에게 담요와 응급 출산용 물품을 요청했지만 준비된 것이 없었다. 결국 이들은 다른 승객에게 담요를 부탁하고, 승무원의 신발 끈으로 탯줄을 묶어야 했다. 파월은 자신의 신발 끈을 지혈대로 사용하기도 했다.
진통이 막바지에 달할 때, 승무원들은 비행기가 곧 착륙한다면서 구급대원들에게 자리에 앉을 것을 요청했다. 그러나 프리츠는 출산 때문에 요청을 들을 수 없다고 거부했다.
블레어는 강하게 힘을 세 번 줬고, 마침내 아이가 태어났다. 얼마 후 비행기는 활주로에 무사히 착륙했고, 게이트로 이동하는 동안 구급대원들이 아이를 블레어에게 넘겼다. 기내에서는 사진을 찍으며 축하 분위기가 이어졌다.
포틀랜드 공항 소방구조대는 “현장에 도착했을 때 산모와 아기는 모두 건강한 상태였다. 두 사람은 검사를 위해 인근 병원으로 이송됐다”고 밝혔다. 한편 델타항공 측은 “착륙 전 기내에서 도움을 준 승무원과 의료 자원봉사자들에게 감사하다. 고객의 건강과 안전은 항상 우리의 최우선 목표이며, 새 가족에게 축복을 보낸다”고 밝혔다.
프리츠는 출산 후 블레어와 계속 연락을 주고받는 중이라며 “이 일로 평생 친구가 된 것 같다”고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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