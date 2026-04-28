휴지에 ‘카메라 접착제 추정 물질’…여성 피해 후 20대 남성 자수
서울 관악구 상가 화장실에 불법 촬영 장비를 설치했다고 자수한 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 같은 장소를 이용한 여성은 이물질이 묻은 휴지를 사용한 뒤 이상 증세를 보여 병원으로 옮겨졌다.
28일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의를 받는 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.
앞서 지난 26일 오후 9시쯤 관악구 대학동 한 상업용 건물 화장실에서 한 여성이 통증을 호소한다는 신고가 접수됐다. 해당 여성은 화장실 내 비치된 휴지를 사용한 뒤 불편을 느낀 것으로 전해졌다. 이후 인근 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 상태다.
경찰은 휴지에 묻은 이물질이 A씨가 촬영 장비를 고정하는 과정에서 사용한 접착제 성분일 가능성이 있는 것으로 보고 있다. 현재 정확한 성분 확인을 위해 국립과학수사연구원에 감식을 의뢰한 상태다.
A씨는 범행 이후 자수한 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨를 상대로 장비 설치 경위와 범행 의도 등을 집중적으로 조사할 방침이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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