코레일, 5월 한달간 코레일톡 제휴 서비스 최대 75% 할인
한국철도공사(코레일)가 가정의 달을 맞아 5월 한 달간 ‘코레일 MaaS’ 제휴서비스를 최대 75% 할인한다고 28일 밝혔다.
코레일 MaaS는 모바일 앱 ‘코레일톡’을 기반으로 승차권 예매뿐 아니라 렌터카·카셰어링·관광택시·커피&빵 등 교통과 여행 서비스를 함께 제공하는 서비스다.
코레일톡에서 렌터카를 이용하면 대여료를 최대 75%까지 즉시 할인한다. 역 인근의 공유 차량을 빌릴 수 있는 카셰어링 서비스도 60% 할인을 제공한다.
카셰어링 서비스를 60% 할인받은 고객 가운데 추첨을 통해 20명에게는 2만 G포인트를 증정한다.
영주·평창·홍성 등 23개 지역의 관광명소를 여행하는 관광택시도 할인한다. 지자체에서 요금을 최대 60%까지 할인하고 제휴사는 3000원 할인 혜택을 제공한다.
이밖에 식음료를 미리 예약해 역에서 대기 없이 픽업하는 커피&빵 서비스는 1만원 이상 결제 시 결제 금액의 20%를, 여행지까지 캐리어 등을 미리 보낼 수 있는 짐배송 서비스는 수하물 크기와 관계 없이 1000원을 할인한다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “고객이 체감할 수 있는 연계 교통·관광 상품을 선보이겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사