코레일, 5월 한달간 코레일톡 제휴 서비스 최대 75% 할인

코레일톡에서 렌터카를 이용하면 대여료를 최대 75%까지 즉시 할인한다. 역 인근의 공유 차량을 빌릴 수 있는 카셰어링 서비스도 60% 할인을 제공한다.

영주·평창·홍성 등 23개 지역의 관광명소를 여행하는 관광택시도 할인한다. 지자체에서 요금을 최대 60%까지 할인하고 제휴사는 3000원 할인 혜택을 제공한다.

이밖에 식음료를 미리 예약해 역에서 대기 없이 픽업하는 커피&빵 서비스는 1만원 이상 결제 시 결제 금액의 20%를, 여행지까지 캐리어 등을 미리 보낼 수 있는 짐배송 서비스는 수하물 크기와 관계 없이 1000원을 할인한다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “고객이 체감할 수 있는 연계 교통·관광 상품을 선보이겠다”고 말했다.