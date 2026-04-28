제주서 층간소음 갈등에 흉기 위협한 50대 구속 기소
층간소음 문제로 스트레스를 받아 이웃 주민에게 흉기를 휘두른 남성이 재판에 넘겨졌다.
제주지검은 A씨(50대)를 살인미수 혐의로 구속 기소했다고 28일 밝혔다.
A씨는 지난달 24일 오후 7시쯤 제주시 연동에 있는 한 다가구 주택에서 흉기를 들고 위층에 거주하는 B씨를 찾아가 죽여버리겠다는 취지로 협박한 혐의를 받는다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.
A씨는 조사 과정에서 “1년 전부터 개 짖는 소리 등 층간소음으로 고통을 받아왔다”고 진술했다. 다행히 B씨는 다치지 않았다.
경찰은 A씨를 특수협박 혐의로 체포했으나 살해 의도가 있었다고 판단하고 혐의를 살인미수로 변경해 검찰에 송치했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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