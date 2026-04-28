고양도시관리공사, 주민과 지역밀착형 봉사활동 맞손
경기 고양도시관리공사가 주민조직과 협력해 마을환경 개선과 어르신 배식 등 지역밀착형 봉사활동을 펼쳤다.
고양도시관리공사는 지난 16일부터 27일까지 총 3회에 걸쳐 도시재생 주민조직 3곳과 함께 ‘지역사회 공헌 결합형 봉사활동’을 진행했다고 28일 밝혔다.
이번 활동은 도시재생 사업 종료 이후에도 주민 주도의 마을 관리와 지역 문제 해결을 이어가기 위해 공사와 주민이 협력하는 방식으로 추진됐다.
활동은 주교동, 일산2동, 화전동 일대에서 순차적으로 진행됐다. 지난 16일에는 주교동 마을정원 2개소의 환경정비를 실시했으며, 22일에는 일산2동 마을정원에서 잡초 제거와 플로깅(쓰레기 줍기)을 통해 쾌적한 생활환경 조성에 힘을 보탰다.
이어 27일에는 화전동에서 지역 어르신들을 대상으로 식사를 제공하는 배식 봉사활동을 진행하며 이웃 간 온정을 나눴다.
공사는 단순 지원을 넘어 주민조직과의 협업을 통해 지역사회가 체감할 수 있는 사회공헌 모델을 구축하는 데 의미를 두고 있다. 앞으로도 협력체계를 강화하고 다양한 공헌 활동을 지속 발굴해 나갈 방침이다.
공사 관계자는 “주민조직과 함께 현장에서 호흡을 맞춘 이번 활동은 공동체 의식을 높이고 공공기관의 사회적 책임을 실천하는 계기가 됐다”며 “시민이 체감할 수 있는 실질적인 지역사회 공헌을 통해 더 나은 지역 환경 조성에 앞장서겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사